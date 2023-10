Kaiserslautern - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Kaiserslautern - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Heimstarke Lauterer treffen mit dem HSV auf den Zweitplatzierten, der jedoch auswärts in der laufenden Saison nicht immer überzeugen konnte. Wir sehen Chancen auf beiden Seiten.

Kaiserslautern spielt eine starke Saison, musste zuletzt jedoch eine 3:4-Niederlage gegen Düsseldorf hinnehmen, während der HSV zwei der drei letzten Spiele gewinnen konnte. Mit 21 erzielten Toren in den ersten zehn Spielen stellen die Roten Teufel die zweitbeste Offensive der Liga.

Wir entscheiden uns für einen „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,77 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs HSV auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In direkten Duellen zwischen Kaiserslautern und dem HSV fallen im Schnitt 3,1 Tore.

In 9 der ersten 10 Ligaspiele von Lautern trafen beide Teams mindestens ein Mal.

In dieser Saison fallen im Schnitt 2,9 Tore pro Partie mit Beteiligung des HSV.

Kaiserslautern vs HSV Quoten Analyse:

Der Hamburger SV geht laut der Wettanbieter als leichter Favorit ins kommende Duell. Eine Auswärtssieg-Quote von 2,21 steht einer Heimsieg-Quote von 2,98 gegenüber. Ein Unentschieden wird mit einer Gewinnquote von 3,81 beziffert.

Dass ein paar Tore in der Partie zu erwarten sind, sehen auch die Buchmacher so und vergeben für eine „Über 2,5 Tore“-Wette eine recht geringe Quote von 1,56. Hier gibt es übrigens eine Schritt für Schritt Anleitung zur Anmeldung bei Bwin, falls ihr einen Kaiserslautern vs. HSV Tipp abgeben möchtet und noch kein Konto habt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs HSV Prognose: Kann Kaiserslautern den Anschluss an die Tabellenspitze halten?

Zwei Niederlagen zum Auftakt folgten vier Siege in Folge für die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Mit 17 Punkten stehen die Mannen von Trainer Dirk Schuster auf Platz 6 der Tabelle der 2. Bundesliga mit genau drei Punkten weniger als der kommende Gegner aus Hamburg. Vier der fünf Siege konnten die Lauterer vor heimischem Publikum feiern.

Mit im Schnitt 7,2 Torschüssen pro Partie feuern die Pfälzer öfter als jedes andere Team der Liga auf den gegnerischen Kasten. Mit einer Flanken-Genauigkeit von starken 36 Prozent liegen die Roten Teufel auch in dieser Hinsicht auf Platz 1 im Ligavergleich.

Der HSV steht mit 20 Punkten aus den ersten zehn Spielen auf Platz 2 der Tabelle hinter Stadtrivale St. Pauli. Die Heimbilanz der Hanseaten kann sich mit fünf Siegen aus fünf Spielen bei 13:3 erzielten Treffern durchaus sehen lassen. Auswärts steht bisher jedoch nur ein Sieg zu Buche bei zwei Remis und zwei Niederlagen.

Mit nur 1,0 Gegentreffern pro Partie stellt der HSV die zweitbeste Defensive der Liga. Zudem halten die Mannen von Trainer Tim Walter den Ball mit 57 Prozent Ballbesitz im Schnitt am zweitlängsten in den eigenen Reihen im Vergleich mit allen anderen Teams.

Kaiserslautern - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:4 Düsseldorf (A), 3:1 Hannover (H), 2:2 Osnabrück (A), 3:1 Rostock (H), 1:1 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:0 Fürth (H), 1:1 Wiesbaden (A), 1:0 Düsseldorf (H), 1:2 Osnabrück (A), 1:2 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. HSV: 2:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H).

Bester Scorer von Kaiserslautern in der aktuellen Saison ist Ragnar Ache mit sechs Treffern, der Mittelstürmer fällt jedoch mit einer Bänderverletzung voraussichtlich aus. Als Ersatz steht mit Richmond Tachie ein weiterer deutsch-ghanaischer Mittelstürmer bereit, der in der laufenden Spielzeit auch schon auf zwei Tore und drei Vorlagen kommt. Die meisten Buden für die Rothosen erzielten in dieser Saison Stürmer Robert Glatzel und Mittelfeldmann László Bénes mit jeweils sechs Treffern. Der Slowake legte zudem starke fünf Assists auf.

Ein Blick auf den direkten Vergleich zeigt eine positive Bilanz für den Hamburger SV. In 95 Profi-Spielen zwischen den beiden Vereinen gingen die Hanseaten 43 Mal als Sieger vom Platz, während die Roten Teufel nur 29 Siege einfahren konnten. 23 Mal trennten sich die beiden Kontrahenten mit einer Punkteteilung. Für einen Kaiserslautern vs. HSV Tipp könnt ihr auch bequem bei unseren Wettanbietern mit Paysafecard einzahlen.

Unser Kaiserslautern - HSV Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die Roten Teufel stellen eine enorm starke Offensive und treffen so gut wie immer mindestens einmal ins gegnerische Tor, stehen jedoch hinten nicht immer sicher. So fallen in Spielen von Kaiserslautern im Schnitt 3,9 Tore in der laufenden 2. Bundesliga-Saison. Einen ähnlichen Verlauf erwarten wir auch im anstehenden Duell gegen den HSV.