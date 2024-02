Kaiserslautern - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Kaiserslautern - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Seit 1992 hat Kaiserslautern dieses Südwest-Derby gegen den KSC im Fritz-Walter-Stadion nicht mehr verloren. In unserem Wett Tipp heute halten wir an dieser Serie fest und hängen ihr einen Zusatz an.