Kaiserslautern - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 26.11.2023

Unser Kaiserslautern - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.11.2023 lautet: Im Duell zwischen Kaiserslautern und Holstein Kiel treffen zwei starke Offensiven auf zwei nicht immer sattelfeste Defensiven. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Tore.

Kaiserslautern konnte keines der letzten vier Spiele in der 2. Bundesliga gewinnen und steht nun mächtig unter Druck, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht vollends zu verlieren. Mit Holstein Kiel wird nun der Tabellendritte im heimischen Stadion erwartet, es gibt sicherlich leichtere Aufgaben.

Wir sehen kein Team wirklich im Vorteil und gehen somit mit den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Kiel auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den 7 Heimspielen von Kaiserslautern fielen im Schnitt 4,0 Tore.

In den letzten 4 Gastspielen von Kiel fielen im Schnitt 3,5 Treffer.

Kaiserslautern konnte in der aktuellen Saison nie eine Weiße Weste bewahren.

Kaiserslautern vs Kiel Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher sehen Kaiserslautern als leichten Favoriten im anstehenden Duell mit Kiel an und vergeben eine Heimsieg-Quote von 2,00. Eine Wette auf einen Sieg der Kieler würde das Dreifache des Wetteinsatzes bringen. Ein Unentschieden wird mit einer Quote von 3,65 als unwahrscheinlichstes Ergebnis gesehen.

Dass beide Teams mindestens einen Treffer erzielen, wird mit einer recht niedrigen Quote von 1,47 als nicht gerade unrealistisches Szenario angesehen. Als wahrscheinlichsten Torschützen sehen die besten neuen Wettanbieter Terrence Boyd von Lautern mit einer Quote von 2,00, gefolgt vom Kieler Stürmer Shuto Machino mit einer Quote von 2,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Kiel Prognose: Kann Kiel den beiden Hamburger Spitzenreitern gefährlich werden?

Kaiserslautern startete mit zwei Niederlagen in die laufende Zweitliga-Saison, verlor dann jedoch keines der folgenden sieben Partien und sammelte in diesem Zeitraum fünf Siege. Drei der letzten vier Partien gingen jedoch verloren, sodass die Roten Teufel auf Platz 10 der Tabelle zurückfielen. Mit 25 Toren bei 25 Gegentreffern kann man noch eine ausgeglichene Torbilanz vorzeigen, in den letzten vier Spielen musste man jedoch elf Gegentreffer schlucken.

Mit 6,1 Torschüssen im Schnitt pro Partie steht Kaiserslautern auf Platz 2 und mit 1,9 Toren im Schnitt auf Platz 3 im Ligavergleich. Bester Torschütze der Pfälzer in der laufenden Saison ist Ragnar Ache, der jedoch momentan verletzt ausfällt, mit sechs Treffern.

Holstein Kiel startete brandheiß in die aktuelle Saison und gewann vier der ersten fünf Partien. Mit 23 Punkten steht man nun auf Rang 3 der Liga, bei vier Punkten Rückstand auf den Platz an der Sonne, den momentan St. Pauli hält. In der Offensive stehen die Kieler mit im Schnitt 1,8 Treffern (Rang 7) und in der Defensive mit 1,6 Gegentoren (Rang 10) jeweils im gesicherten Mittelfeld.

Vor allem im zweiten Spielabschnitt lief der Angriff der Störche rund, so wurden 15 der 23 Saisontore nach dem Pausenpfiff erzielt. Bester Torschütze des Teams aus dem hohen Norden ist Benedikt Pichler mit fünf Treffern, während Leihspieler Tom Rothe mit vier Assists bester Vorlagengeber ist.

Kaiserslautern - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 Wiesbaden (A), 0:2 Fürth (H), 3:2 Köln (Pokal, H), 3:3 HSV (H), 3:4 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Kiel: 4:2 HSV (H), 1:1 Osnabrück (A), 3:3, 3:4 n.E. Magdeburg (Pokal, H), 0:2 Nürnberg (H), 3:1 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Kiel: 2:1 (H), 2:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 3:0 (H)

Die Roten Teufel trafen in ihrer Geschichte bisher viermal in der 2. Bundesliga auf Holstein Kiel, die drei weiteren Partien im Profifußball liegen mehr als 50 Jahre zurück. Zwei der vier Zweitliga-Begegnungen konnte Kaiserslautern für sich entscheiden, bei einer Niederlage und einem Remis.

Wer gerne ins Risiko geht, könnte sich auch die Quoten für eine „Über 3,5 Tore“-Wette anschauen, so wurde in fünf der letzten sieben Spiele von Kaiserslautern diese Marke geknackt. Für einen solchen Tipp würde sich ein Sportwetten Einzahlungsbonus hervorragend anbieten, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Kaiserslautern - Kiel Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In den vier bisherigen Zweitliga-Spielen zwischen Kaiserslautern und Holstein Kiel fielen im Schnitt 3,5 Tore. Zudem erzielten in all diesen Spielen beide Teams mindestens einen Treffer. Wir erwarten am Sonntag ein ähnliches Resultat im kommenden Matchup zwischen den beiden Mannschaften.