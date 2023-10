Kaiserslautern - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser Kaiserslautern - Köln Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 31.10.2023 lautet: Die Krise der Kölner spitzt sich zu. Nach der 0:6-Blamage bei RB Leipzig droht im Pokal gegen eine der besten Offensiven der 2. Bundesliga das Aus.

Kaiserslautern steht in dieser Saison der 2. Bundesliga für Tore und Spektakel. Die letzten fünf Zweitliga-Partien der Roten Teufel endeten jeweils mit “Über 3,5 Toren” im Spiel. In vier der erwähnten fünf Begegnungen sorgte die Mannschaft von Dirk Schuster selbst bereits für drei Treffer.

Obwohl der Traditionsverein aus der Pfalz in der zweiten Pokalrunde gegen den Bundesligisten aus Köln aufläuft, erwarten wir eine offene Partie. Die Geißböcke stecken in der Klemme und haben in fünf Bundesliga-Auswärtsspielen ein beängstigendes Torverhältnis von 2:13. Unser heutiger Tipp lautet: “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,60 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Köln auf “Über 3,5 Tore”:

Kaiserslautern hat in der 2. Bundesliga 21,2 erwartbare Tore gesammelt (2.) und 19,9 erwartbare Gegentore hingenommen (16.)

Köln kassierte in den letzten 4 Ligaspielen 12 Gegentore, 6 davon am letzten Spieltag gegen RB Leipzig (0:6).

Die Roten Teufel kassierten in der Liga durchschnittlich 1,9 Gegentore pro Spiel, Köln 2,3.

Kaiserslautern vs Köln Quoten Analyse:

Dirk Schuster und sein Team liefern in diesem Jahr unentwegt großartige Begegnungen für das Publikum. Allein in den letzten beiden Ligaspielen der Roten Teufel sahen die anwesenden Zuschauer 13 Treffer. Die eigene Offensive ist stark und die Buchmacher trauen den Hausherren mit Quoten bis 2,95 eine Überraschung zu.

Der 1. FC Köln hoffte nach dem 3:1-Sieg gegen Gladbach auf eine Trendwende. Stattdessen endete das folgende Duell mit RB Leipzig in einem Fiasko (0:6). Verständlicherweise sind die Geißböcke in dieser Verfassung nur leichter Quotenfavorit. Siegquoten bis 2,25 bis 2,38 laden eher zu einer Freiwette ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Köln Prognose: Regelmäßig bebt der Betzenberg

Spiele der Roten Teufel wiesen in dieser Spielzeit Ergebnisse auf, die eher an Handball als an Fußball erinnern. Zuletzt landete das Leder in zwei Ligaspielen insgesamt 13 Mal in einem der beiden Gehäuse. Diese Begegnungen mit eingerechnet, wurden die letzten fünf Partien der Hausherren mit “Über 3,5 Toren” abgepfiffen.

Vor allem am heimischen Betzenberg kannte das Spektakel in dieser Saison keine Grenzen. Kaiserslautern erzielte in fünf Heimspielen 16 Tore und hielt die Begegnungen durchschnittlich bei 4,33 Toren.

Im Liga-Vergleich haben die Roten Teufel die meisten Treffer pro Spiel erzielt (2,2) und nach dem HSV die meisten erwartbaren Tore gesammelt (21,1 xG). Die Defensive war alles andere als stabil und erlaubte der Konkurrenz 1,9 Torjubel pro Partie. Laut den erwartbaren Gegentore rangiert die Defensive des 1.FCK auf Rang 16 (19,9 xGA).

Großchancen waren nahezu in jedem Spiel vorhanden, sodass die Schuster-Elf mit 23 erarbeiteten großen Tormöglichkeiten den dritten Platz einnimmt. Durchschnittlich haben die Roten Teufel die meisten Torschüsse im deutschen Unterhaus abgegeben (6,9).

Kaiserslautern - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:3 HSV (H), 3:4 Düsseldorf (A), 2:3 Metz (H), 3:1 Hannover 96 (H), 2:2 Osnabrück (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 0:6 RB Leipzig (A), 3:1 Gladbach (H), 0:3 Leverkusen (A), 0:2 VfB Stuttgart (H), 1:2 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Köln: 0:0 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 3:3 (A), 0:1 (H).

Obwohl der 1. FC Köln eine Liga über den Hausherren aktiv ist, sind die Quoten relativ ausgeglichen verteilt. Zu den Gründen zählen die Form und die Defensivschwächen der Geißböcke. Steffen Baumgart musste sich in den vergangenen vier Partien durchschnittlich drei Gegentore pro Spiel ansehen.

Die letzte Niederlage zu Gast bei RB Leipzig brachte selbst den Trainer der Kölner auf die Palme (0:6). Insgesamt haben die Domstädter in der Bundesliga bereits 18,6 erwartbare Gegentore zugelassen (15.).

Auswärts präsentieren sich die Kölner bisher kaum Bundesliga-tauglich. In fünf Gastauftritten holte die Baumgart-Elf nur einen Zähler. Das Torverhältnis von 2:13 passt hervorragend in dieses Bild.

Profitiert der Zweitligist aus der Pfalz von dieser immensen Schwächephase der Kölner, könnt ihr die Quoten von maximal 2,95 für einen Heimsieg in Betracht ziehen. NEObet ermöglicht euch eine Gratiswette.

Unser Kaiserslautern - Köln Tipp: Über 3,5 Tore

Die Gastgeber erzielten in vier ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele drei Tore oder mehr. Köln hat eine anfällige Defensive, besonders in der Ferne, sodass die Roten Teufel mit dem Publikum angriffslustig auftreten können. Auf der anderen Seite gibt die verwundbare Hintermannschaft der Hausherren genügend Raum, um Köln mit Torchancen zu füttern.