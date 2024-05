Kaiserslautern - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Kaiserslautern - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Vier Punkte trennen beide Teams in der Tabelle. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem spannenden Match, das von den Hausherren dominiert wird.

Die Pfälzer sorgten zuletzt für eine Überraschung und setzten sich beim einstigen Tabellenführer Holstein Kiel mit 3:1 durch. Aufgrund des Dreiers verließ Kaiserslautern die Abstiegszone. Magdeburg ist zwar seit vier Spieltagen ohne Niederlage, konnte aber auch nur eines der vergangenen vier Duelle siegreich gestalten (3U). Kürzlich wurden auf heimischem Boden mit dem Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück (1:1) die Punkte geteilt.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,57 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Magdeburg auf „DC 1X & Unter 4,5 Tore“:

Lautern sammelte mit dem 3:1 in Kiel gehörig Selbstvertrauen.

Magdeburg holte im deutschen Unterhaus auswärts nur 3 Siege (5U, 7N).

Alle 4 direkten Aufeinandertreffen brachten am Betzenberg ein Remis mit sich.



Kaiserslautern vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die starke Leistung der Pfälzer gegen Kiel ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Diese ernennen die Hausherren am klassischen „1x2″-Wettmarkt zum leichten Favoriten und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote von 2,00.

Da jedoch beide Teams viermal am Betzenberg die Punkte teilten, scheint das Remis mit einer Quote von ca. 3,75 sehr verlockend. In der Hinrunde feierten die Kicker aus Sachsen-Anhalt einen deutlichen 4:1-Triumph.

Für mehr als 4,5 Tore bieten deutsche Wettanbieter teilweise den vierfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs. Magdeburg Prognose: Werden am Betzenberg erneut die Punkte geteilt?

Viermal standen sich beide Konkurrenten in der Pfalz gegenüber und viermal konnte kein Sieger ermittelt werden. Ein erneutes Remis bringt den Hausherren aus Kaiserslautern aber äußerst wenig und könnte ein Abrutschen in die Abstiegszone zur Folge haben.

Zuletzt zeigten sich die Recken von Trainer Friedhelm Funkel auf der Höhe und beendeten mit einem 3:1 in Kiel eine Negativserie von fünf sieglosen Liga-Spieltagen (2U, 3N). Der Vorsprung zum Relegationsplatz beträgt aber nur einen mageren Zähler.

Auf heimischem Boden haben die Roten Teufel keines der Duelle mit Mannschaften der unteren Tabellenhälfte verloren. Fünf Siege und ein Remis sprechen für sich. Der Angriff ist am Betzenberg nicht zu unterschätzen und schenkte der Konkurrenz 27 Tore ein. Der Offensivdrang geht jedoch zulasten der Abwehr. Diese steht mit 30 Gegentoren zu Hause, offen wie ein Scheunentor.

Für den Unterschied könnte der für eine Million Euro aus Frankfurt gekommene Ragnar Ache sorgen. Der Neuner erzielte 16 Tore in 24 Spielen und ist der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Kaiserslautern - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Holstein Kiel (A), 1:1 SV Wehen Wiesbaden (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 Hamburger SV (A), 2:0 Saarbrücken (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 VfL Osnabrück (H), 2:0 Hansa Rostock (A), 2:2 Hamburger SV (H), 0:0 SV Elversberg (A), 0:3 Hannover 96 (H).

Letzte Spiele Kaiserslautern vs. Magdeburg: 1:4 (A), 0:2 (A), 4:4 (H), 2:2 (H), 0:1 (A).



Magdeburg knüpft nahtlos an die Leistungen des Vorjahres an und bleibt seiner Linie treu. Nach 31 Spieltagen steht ein Platz im gesicherten Mittelfeld zu Buche. Wobei der Klassenerhalt nach wie vor mit fünf Punkten Vorsprung zum Relegationsplatz nicht fix ist.

Nur eines der letzten acht Duelle im deutschen Unterhaus brachte ein Erfolgserlebnis zum Vorschein. Dem 2:0 bei Hansa Rostock stehen vier Remis und drei Niederlagen gegenüber.

In der Fremde hat sich die Elf von Trainer Christian Titz zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nur eines der vergangenen sieben Fernduelle war von Erfolg gekrönt (3U, 3N). Obwohl Titz teilweise auswärts im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung auflaufen ließ, brachte der Angriff in 15 Fernduellen lediglich 16 Tore zustande. Beinahe 50 Prozent der Auswärtsspiele liefen ohne eigenen Treffer ab. Zudem führten zwei Drittel der Paarungen in den Stadien der Konkurrenz zu weniger als 2,5 Toren.

In Magdeburg fehlt ein klassischer Knipser. Luca Schuler ist mit sechs Toren in 27 Liga-Duellen der beste Angreifer. Nur ein Tor an den vergangenen 12 Spieltagen attestiert dem Neuner eine Formkrise. Anhand des Sunmaker Wettbonus, der sich auf die ersten vier Wetten beim Bookie verteilt, besteht die Chance, sich zwei Freebets sowie zwei Bet-Boosts zu sichern.

Unser Kaiserslautern - Magdeburg Tipp: DC 1X & Unter 4,5 Tore

Bei den Roten Teufeln verspricht das Kräftemessen Abstiegskampf pur. Die Pfälzer brauchen drei Punkte, um einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Darüber hinaus will man sich gewiss für die 1:4-Pleite aus der Hinrunde revanchieren.

Ob es am Ende zu einem Heimsieg reicht, bleibt abzuwarten. In einem defensiv geführten Kräftemessen ist ein Remis nicht auszuschließen. Eine Tatsache, die anhand des Direktvergleichs bestätigt wird. Zuletzt teilten beide Teams in Lautern viermal die Punkte.