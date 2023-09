Kaiserslautern - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 2.9.2023

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Nach jeweils drei Pflichtspiel-Siegen in Folge gehen sowohl der FCK als auch der FCN mit viel Rückenwind ins direkte Duell. Das macht einen 1x2-Tipp auch recht schwer.

Vor der Saison 2023/24 war die Vorfreude in Nürnberg groß. Mit einer Auftaktniederlage in Rostock und einem glücklichen Remis daheim gegen Hannover folgten aber zwei erste Dämpfer. Nun hat der Club jedoch drei Pflichtspiele in Folge gewonnen und aus der ehemaligen Vorfreude ist inzwischen sogar Euphorie geworden. Diese Stimmung soll konserviert werden.

Am Samstagabend reisen die Männer von Coach Cristian Fiel zum 1. FC Kaiserslautern, der ebenfalls die letzten drei Pflichtspiele für sich entscheiden konnte. Bei dieser Partie entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,98 bei Bwin für die Wette „HZ2 mehr Tore“.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Nürnberg auf „HZ2 mehr Tore“:

Nürnberg erzielte 6 seiner 7 Saisontore nach der 60. Minute

Kaiserslautern kassierte 5 seiner 8 Gegentore in den letzten 30 Minuten

Beim letzten Duell im Mai fielen in HZ2 drei Treffer

Kaiserslautern vs Nürnberg Quoten Analyse:

Der FCK entschied in der Vorsaison gerade mal sechs von 17 Heimspielen für sich. Doch auch der Club nahm 2022/23 nur in drei von 17 Gastspielen alle drei Punkte mit nach Hause.

Bei der Kaiserslautern vs Nürnberg Prognose schicken die Bookies, die auch regelmäßig Gratiswetten & Freebets im Angebot haben, die Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2,11 als leichte Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,34 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Nürnberg Prognose: Wer klettert weiter nach oben?

Der 1. FC Kaiserslautern meisterte das Ziel „Klassenerhalt“ im Vorjahr so souverän, dass man sich sogar eine schwache Rückrunde (Platz 15) leisten konnte. Am Ende reichte es für den neunten Rang. Auch in diesem Jahr erhofft man sich in der Pfalz wieder einen einstelligen Mittelfeldplatz. Der Start ging aber mit Niederlagen gegen St. Pauli (1:2) und auf Schalke (0:3) etwas daneben. Dabei waren die Leistungen in den ersten beiden Partien gar nicht so schlecht.

Durch unnötige Patzer und Tiefschlaf-Phasen machten sich die Roten Teufel aber das Leben immer wieder selbst schwer. Die Trendwende war das 5:0 im Pokal bei Rot-Weiß Koblenz. Dann gewann man in der Liga mit 3:2 daheim gegen Elversberg und mit 2:1 zu Gast in Paderborn. Die zwei Dreier in Folge tun gut. Davor hatte der FCK in 17 Partien nur zwei Siege gefeiert. Zudem ging mit dem Erfolg gegen die SVE eine Serie von vier Heimpleiten in Serie zu Ende.

SPORTWETTEN MIT PAYPAL BEI SPORT1

Mit dem 9:1 im Pokal beim Fünftligisten Oberneuland scheint beim 1. FC Nürnberg der Knoten geplatzt zu sein. Daraufhin folgten ein 3:2 beim Aufsteiger aus Osnabrück und ein 2:1 daheim gegen den anderen Liga-Neuling Wiesbaden. Hier zeigte die Mannschaft, dass sie einerseits spielerisch, andererseits aber auch kämpferisch überzeugen kann. Trotz der Leidenschaft, der Spielfreude und der aktiv-attraktiven Spielweise macht das Team aber auch noch genug Fehler, vor allem in der Defensive.

Die Richtung scheint zu stimmen. Bis zu vier Akteure aus dem Nachwuchsleistungszentrum standen in der Startelf. Besonders viel Freude macht das Talent Can Uzun (6 Tore, 2 Vorlagen). Sieben Punkte aus vier Spielen bedeuten den besten Start seit 2017/18. Zudem hat der Club gegen den SVWW erstmals seit August 2022 ein Zweitliga-Spiel nach Rückstand noch gewonnen. Zudem wurde mit Erfolg an den ruhenden Bällen gearbeitet: Die Franken trafen in dieser Saison viermal nach einer Standardsituation.

Kaiserslautern - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Paderborn (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 Rot-Weiß Koblenz (A), 0:3 Schalke (A), 1:2 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:1 Wehen Wiesbaden (H), 3:2 Osnabrück (A), 9:1 Oberneuland (A), 2:2 Hannover (H), 0:2 Rostock (A)

Letzte Spiele Kaiserslautern vs Nürnberg: 3:3 (A), 0:0 (H), 2:2 (H), 1:1 (H), 0:3 (A)

Kaiserslautern konnte nur eines der letzten acht Zweitliga-Spiele gegen Nürnberg gewinnen und ist seit vier Duellen gegen den Club sieglos. Der letzte Liga-Heimsieg des FCK gegen den FCN war ein 1:0 im Mai 2017. Im September 2015 konnten die Franken letztmals alle drei Punkte aus der Pfalz mitnehmen.

Die Roten Teufel kassierten in den letzten neun Spielen immer mindestens einen Gegentreffer. Der Club ist zudem einer von sechs Zweitligisten, die in dieser Saison noch nicht zu Null spielten. So dürften auch am Samstagabend Tore fallen.

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Tipp: HZ2 mehr Tore

Ein Ergebnis-Tipp fällt hier schwer. Beide Teams waren mit drei Siegen in Folge zuletzt gut drauf. Die letzten vier Duelle standen zudem nach 90 Minuten alle unentschieden. Dafür bietet sich aber eine andere Wett-Alternative an.

Nürnberg erzielte sechs seiner sieben Saisontore in der 2. Liga nach der 60. Minute. Kaiserslautern kassierte fünf seiner acht Gegentore in der letzten halben Stunde. Auch im letzten Aufeinandertreffen im Mai 2023 gab es in HZ2 drei Treffer, zwei davon sogar nach der 88. Minute.