Kaiserslautern - Osnabrück Tipp, Prognose, Quoten|10.3.24

Unser Kaiserslautern - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.03.2024 lautet: Im Tabellenkeller hat sich Osnabrück nicht aufgegeben. Die Lila-Weißen holten zwei überraschende Siege in Serie. Im Wett Tipp heute gehen wir nicht vom dritten Erfolg aus.

Der VfL Osnabrück ist zurück in der Verlosung um den Klassenerhalt. Die Lila-Weißen bezwangen zuletzt zwei Aufstiegsaspiranten (HSV, Hannover) in Folge und stehen in der Rückrunde bei ebenso vielen Zählern wie nach der gesamten ersten Saisonhälfte (je 9). Zu Gast am Betzenberg wartet ein absolutes Gipfeltreffen im Tabellenkeller. Kaiserslautern verzeichnete in den ersten drei Liga-Spielen unter Friedhelm Funkel ebenfalls einen positiven Trend und sammelte ebenso viele Zähler wie in zwölf Partien zuvor (4).

Für unseren Wett Tipp heute spielen wir eine Matchkombi: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ führt bei Sportwetten.de zu einer Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Osnabrück auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Osnabrück gewann zuletzt 2 Spiele in Folge, hätte beide aber nach erwartbaren Toren verlieren müssen.

Ragnar Ache ist nach seinem Hattrick in Topform. Der Schlüsselspieler der Roten Teufel steht bereits bei 12 Saisontoren.

Kaiserslautern erlaubte in 2 von 3 Liga-Spielen unter Friedhelm Funkel weniger als ein erwartbares Gegentor.



Kaiserslautern vs Osnabrück Quoten Analyse:

Nach zuvor 28 Zweitliga-Spielen in Folge ohne weiße Weste kassierten die Roten Teufel am vergangenen Spieltag gegen Hansa Rostock (3:0) erstmals wieder kein Gegentor. Ein gutes Signal der Hausherren, die in den Sportwetten Apps der Buchmacher mit Siegquoten bis 1,82 ausgestattet werden.

Osnabrück überraschte an den beiden vorangegangenen Spieltagen und siegte jeweils gegen einen Aufstiegsaspiranten (HSV, Hannover). Trotzdem belegen die Lila-Weißen noch immer den letzten Tabellenplatz und werden mit Quoten von 3,80 bis 4,05 als klarer Außenseiter gehandelt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Osnabrück Prognose: Mehr Grundlage bei den Roten Teufeln

Friedhelm Funkel hat sich beim 1. FC Kaiserslautern der Aufgabe verschrieben, die Klasse zu halten. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Pfälzer einen Zähler Vorsprung (25) auf den Relegationsplatz. Diesen belegt Eintracht Braunschweig mit 24 Punkten auf dem Konto.

Sechs Zähler hinter den Löwen ist der VfL Osnabrück zu finden. Die Lila-Weißen sind in der Rückrunde deutlich gefährlicher als noch in der ersten Saisonhälfte. Bereits jetzt hat der Aufsteiger ebenso viele Zähler gesammelt wie in der gesamten Hinrunde (9). Das reicht zum 10. Platz in der Rückrundentabelle.

Allerdings hatte die Koschinat-Elf bei ihren beiden Siegen zuletzt auch eine gehörige Portion Glück. Sowohl gegen den HSV (0,97:1,36 xG) als auch gegen Hannover (0,88:1,70 xG) hätten sich die Gäste laut erwartbaren Toren nicht über eine Niederlage beschweren dürfen.

Kaiserslautern hingegen zeigte eine eindrucksvolle Leistung gegen Hansa Rostock (3:0) und sah diesen Auftritt auch in den erwartbaren Toren bestätigt (3,23:0,28 xG). Kann Dreifach-Torschütze Ragnar Ache seine Form in dieses wichtige Spiel übertragen, hat die Funkel-Auswahl gute Karten für den Sieg.

Kaiserslautern - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:0 Rostock (A), 0:4 Karlsruhe (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:2 Paderborn (H), 1:2 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:1 HSV (A), 1:0 Hannover (H), 1:3 Elversberg (A), 0:0 Rostock (H), 2:2 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Osnabrück: 2:2 (A), 1:0 (A), 2:0 (H), 1:3 (H), 0:2 (A).



Zudem sollte nicht vergessen werden, dass bei den Roten Teufeln durchaus die Qualität vorhanden ist, um sich in anderen Regionen der 2. Bundesliga aufzuhalten. Unter Funkel verbesserte sich die Mannschaft zuletzt Woche für Woche und holte vier Zähler aus drei Partien.

Die zuvor vogelwilde Defensive der Pfälzer stabilisierte sich wieder etwas und ließ, das 0:4 gegen den formstarken KSC ausgenommen, in zwei Funkel-Partien insgesamt nur einen Gegentreffer zu.

Gegen die beiden direkten Konkurrenten (Rostock und Nürnberg) erlaubten die Roten Teufel jeweils weniger als ein erwartbares Gegentor (kombiniert 1,08 xGA). Osnabrück erspielte sich in der Liga die wenigsten Großchancen (44, wie Fürth). Gehen die Roten Teufel zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor vom Feld, könnt ihr mit spannenden Quoten rechnen. Sportwetten.de vergibt für „Osnabrück Unter 0,5 Tore“ beispielsweise eine Wettquote von 3,00.

Unser Kaiserslautern - Osnabrück Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Zuschauer und Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern sind sich bewusst über die Möglichkeit, den VfL Osnabrück auf Distanz zu halten. Die Gäste müssen zudem auf den gesperrten Maxwell Gyamfi sowie Michael Cuisance verzichten, die beide wichtige Rollen im Team von Uwe Koschinat einnehmen.