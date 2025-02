Kaiserslautern - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten 01.03.

Unser Kaiserslautern - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Lautern musste sich zuletzt dem HSV mit 0:3 geschlagen geben und ist auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute kommt Regensburg da gerade recht.

Am 1. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn der Drittplatzierte Kaiserslautern im Fritz Walter Stadion auf den Tabellenletzten Jahn Regensburg trifft. Kaiserslautern hat in den letzten sechs Spielen eine solide Form gezeigt (4S, 1U, 1N), während Jahn Regensburg Mühe hatte, konstant zu punkten (1S, 1U, 4N).