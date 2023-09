Kaiserslautern – Rostock Tipp, Prognose, Quoten | 24.09.2023

Unser Kaiserslautern - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.09.2023 lautet: Aufgrund der deutlich besseren Formkurve räumen wir den Hausherren Vorteile ein, schließen aber ein Remis nicht gänzlich aus.

Lautern holte zuletzt im Derby gegen Karlsruhe ein leistungsgerechtes 1:1, das beiden Teams Möglichkeiten zum Sieg offenbarte. Dabei bot vor allem der erste Durchgang ein Chancen-Festival. Rostock verpasste es, sich zuletzt gegen Düsseldorf im eigenen Haus zu belohnen. Trotz guter Chancen stand am Ende ein 1:3 gegen den neuen Tabellenführer zu Buche.

In unserem Wett-Tipp sehen wir die Hausherren in der leichten Favoritenrolle, schließen aber ein Remis mit weniger als 3,5 Toren nicht aus. Für diese Wette stellt NEObet eine Quote von 1,76 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Rostock auf „Sieg Kaiserslautern (HC +1) & Unter 3,5 Tore“:

„Die Roten Teufel“ gewannen die letzten beiden Liga-Heimspiele.

Hansa verpasste in 4 der jüngsten 7 Liga-Auswärtsduelle ein Tor. Die vergangenen 13 Partien auswärts in der 2. Bundesliga endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Achtmal am Stück trennten sich beide Teams am Betzenberg mit weniger als 3,5 Toren. Zuletzt sogar fünf Mal mit weniger als 2,5 Treffern.

Kaiserslautern vs Rostock Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Einschätzung offenbart der Drei-Weg-Markt keinen klaren Favoriten auf den Sieg, wenngleich ein Triumph der Pfälzer im Durchschnitt nur den zweifachen Wetteinsatz mit sich bringt. Tipp-Freunde, die hingegen in Richtung Triumph der Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern tendieren, dürfen sich über eine Kaiserslautern Rostock Wettquote in Höhe von ca. 3,75 freuen. Das Remis fällt mit einem Wert um die 3,50 nur geringfügig niedriger aus.

Ein Großteil der Bookies in unserem Sportwetten Anbieter Vergleich lässt am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ das Pendel leicht in Richtung drei oder mehr Tore ausschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs. Rostock Prognose: Kassieren die Hanseaten die dritte Pleite am Stück?

Dirk Schuster sitzt bereits in der dritten Spielzeit auf der Bank in Lautern. Der größte Erfolg war ohne jeden Zweifel 2022 der Aufstieg aus der 3. Liga. Nachdem im vergangenen Jahr auf Platz 9 souverän die Klasse gehalten werden konnte, gilt es die Leistungen in dieser Saison weiter zu steigern.

Seit nunmehr vier Liga-Partien sind die Pfälzer ungeschlagen und blicken auf drei Siege und ein Remis. Derzeit reichen zehn erbeutete Punkte für den 7. Tabellenplatz. Obwohl momentan niemand am Betzenberg vom Aufstieg träumt, fehlen nur zwei Zähler zur Aufstiegsrelegation.

Vor allem im heimischen Stadion stimmten zuletzt mit zwei Siegen gegen Nürnberg (3:1) und Aufsteiger SV Elversberg (3:2) die Leistungen. Über die gesamte letzte Saison hinweg endeten 70 Prozent der Partien im Fritz-Walter-Stadion mit weniger als 3,5 Toren.

Hansa legte einen Traumstart in die neue Saison hin und setzte sich gegen Nürnberg (2:0) und Elversberg (2:1) durch. Im Anschluss konnten die starken Leistungen aber nicht gehalten werden.

Kaiserslautern - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:1 Karlsruhe (A), 3:1 Nürnberg (H), 2:1 Paderborn (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 Rot-Weiß-Koblenz (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:3 Düsseldorf (H), 0:2 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 1:2 Hannover (H), 3:0 n.E. Frankfurt (A)

Letzte Spiele Kaiserslautern vs. Rostock: 0:1 (H), 2:0 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A)

Aus den letzten vier Spieltagen resultierte nur ein knapper 2:1-Triumph gegen Aufsteiger Osnabrück (3N). In der Tabelle wanderte die Elf von Trainer Alois Schwartz immer weiter nach unten und befindet sich derzeit auf Rang 8 und somit einen Zähler hinter Lautern. Immerhin wurde eines der beiden Auswärtsspiele gewonnen. Zuletzt musste aber beim potentiellen Aufstiegskandidaten HSV eine 0:2-Niederlage hingenommen werden.

Nur sieben Tore standen saisonübergreifend in den letzten elf Auswärtsspielen zu Buche. In der Ferne konnte Rostock offensiv nicht überzeugen und verpasste in sechs der letzten elf Liga-Partien einen eigenen Treffer. Um unerfahrenen Sportwetten-Fans den Einstieg beim Abschluss ihrer Kaiserslautern Rostock Wetten zu erleichtern, bietet sich die Nutzung des NEObet Bonus an.

Unser Kaiserslautern – Rostock Tipp: Sieg Kaiserslautern (HC +1) & Unter 3,5 Tore

Sowohl die Hausherren als auch die Gäste werden das Spiel aus einer gesicherten Defensive heraus gestalten und in erster Linie kein Gegentor zulassen wollen. Vor allem die Hanseaten stehen nach drei Niederlagen in vier Spielen enorm unter Druck. Die letzten fünf Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten am Betzenberg gestalteten sich defensiv und brachten jeweils weniger als 2,5 Tore mit sich.