Kaiserslautern - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.

Unser Kaiserslautern - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.01.2024 lautet: Beide Teams wollen raus aus dem Tabellenkeller. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit einigen Toren.

Sowohl Kaiserslautern als auch Schalke sind mit einer Niederlage nicht nur in die Rückrunde, sondern auch in das neue Jahr gestartet. Beide verpassten es damit, sich ein wenig Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen. Vor allem für den FCK wird die Lage immer prekärer. Der Trainerwechsel hat bisher sage und schreibe null Punkte eingebracht. Die Roten Teufel müssen so langsam eine Trendwende einläuten, ansonsten droht ihnen schon an diesem Spieltag einer der letzten drei Plätze. Aber auch S04 steckt tief unten drin.

Wir erwarten ein munteres Spiel und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Kaiserslautern kassierte in jedem der letzten 9 Zweitliga-Spiele mindestens 2 Gegentore.

Der FCK stellt die zweit-, Schalke die drittschlechteste Abwehr.

Ligaweit fallen nirgendwo mehr Tore als in den Spielen des FCK und S04.



Kaiserslautern vs Schalke Quoten Analyse:

Auf einen Favoriten können sich die Online-Buchmacher in diesem Duell nicht festlegen. Während die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg Werte bis 2,45 erreichen, sind die Wettquoten von bis zu 2,75 für einen Tipp auf einen Erfolg der Schalker nur unwesentlich höher.

Dass beide Teams treffen, halten die Bookies für sehr wahrscheinlich. Das ist auch naheliegend, da hier die zweitschwächste auf die drittschwächste Defensive trifft. So kann man auch über Wetten auf „Über 3,5 Tore“ nachdenken. Mit dem Oddset Sportwetten Bonus kann man diesen Tipp zu einer aktuellen Quote von 2,60 sogar risikofrei anspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Schalke Prognose: Munterer Schlagabtausch

Als Dimitrios Grammozis als Trainer auf den entlassenen Dirk Schuster folgte, hatte Kaiserslautern sechsmal in Folge nicht gewonnen (1U, 5N) und zuletzt viermal in Serie verloren. Unter dem neuen Übungsleiter sollte es wieder bergauf gehen und gleich im ersten Spiel gab es einen 2:0-Erfolg über Nürnberg im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Doch in der 2. Bundesliga setzte sich der Negativtrend fort. Unter Grammozis wurden die ersten drei Liga-Partien alle verloren. Am vergangenen Wochenende gab es ein 0:2 bei Spitzenreiter St. Pauli. Damit ist der FCK seit insgesamt neun Zweitliga-Spielen ohne Sieg (1U, 8N) und hat die letzten sieben davon alle verloren. Das ist Vereins-Negativrekord!

In der letzten Saison hatten die Roten Teufel nach 18 Spieltagen 14 Punkte mehr auf dem Konto. Zu Hause haben sie die letzten vier Zweitliga-Spiele nicht gewonnen und die letzten drei alle verloren. Vier Heim-Pleiten in Folge in einer Zweitliga-Saison kassierte Lautern noch nie. Von den ersten fünf Heimpartien hatte der FCK noch vier gewonnen.

Saisonübergreifend konnten die Lauterer in keinem ihrer letzten 23 Zweitliga-Matches zu Null spielen. Das ist ebenso ein Vereins-Negativrekord wie die Tatsache, dass die Roten Teufel in jedem der letzten neun Zweitliga-Spiele mindestens zwei Gegentreffer kassierten.

Kaiserslautern - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 St. Pauli (A), 1:2 Braunschweig (A), 1:2 Hertha (H), 2:0 Nürnberg (H), 1:4 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 HSV (H), 2:2 Fürth (H), 2:0 Rostock (A), 4:0 Osnabrück (H), 3:5 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Schalke: 0:3 (A), 1:4 (H), 2:1 (A), 1:0 (A), 5:0 (H)



Mit insgesamt 38 Gegentoren stellt Kaiserslautern aktuell hinter Schlusslicht Osnabrück (41) die zweitschlechteste Abwehr. Direkt dahinter folgt Schalke mit 37 Gegentoren. Doch nicht nur in diesem Ranking sind die beiden Nachbarn, sondern auch in der Tabelle. In dieser steht S04 auf Platz 14 und hat nur zwei Punkte mehr als der Gegner, der auf Rang 15 steht. Auch Königsblau verlor zum Auftakt ins neue Jahr trotz eines phasenweise guten Auftritts mit 0:2 zuhause gegen den HSV. Es war für Schalke bereits die zehnte Pleite in dieser Zweitliga-Saison. In der gesamten Aufstiegs-Saison 2021/22 hatte es nur neun Niederlagen gegeben.

Eine positive Entwicklung war zuletzt bei den Auftritten auf fremden Plätzen zu erkennen. Nachdem die Schalker aus den ersten sechs Auswärtspartien nur einen Punkt holen konnten, konnten sie zwei der letzten drei Auswärtsspiele für sich entscheiden (1N). Zudem erzielte S04 in jeder dieser letzten drei Auswärts-Partien mindestens zwei eigene Treffer - so auch bei der 3:5-Schlappe in Düsseldorf. Nach alledem würden wir leichte Vorteile bei den Gästen sehen. Doch wenn es funktioniert, dann würden wir uns bei Wetten in Richtung der Königsblauen mit einer Freiwette absichern.

Unser Kaiserslautern - Schalke Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In den Spielen von S04 fielen bislang 68 Tore und in jenen des FCK 66. In den Partien keines anderen Klubs gab es bisher mehr Treffer zu bestaunen. Zudem trifft hier die zweitschwächste auf die drittschwächste Defensive. Insofern darf man hier einige Tore erwarten, auch deswegen, weil Lautern nach nur einem Punkt aus den letzten neun Partien langsam mal wieder gewinnen muss. Die Gäste müssen ebenfalls darauf achten, mit einer Niederlage von den Teams dahinter an Punkten eingeholt zu werden.