Kaiserslautern - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 29.7.23

Unser Kaiserslautern - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 29.07.2023 lautet: Im Jahr 2011 blieb der FC St. Pauli letztmals ohne Treffer am Betzenberg. Im Hinblick auf die erwartbaren Gegentore treffen zwei Top-Defensiven der vergangenen Saison aufeinander.

Die Kiezkicker haben in der Vorbereitung auf die neue Saison da angesetzt, wo sie letztes Jahr aufgehört haben: Beeindruckende Defensivarbeit! In vier von sechs Freundschaftsspielen blieb die Mannschaft von Fabian Hürzeler ohne Gegentreffer.

Kaiserslautern tat sich in den eigenen Testspielen etwas schwerer und konnte nur eine von vier Begegnungen für sich entscheiden. Grundsätzlich boten beide Teams in der abgelaufenen Spielzeit sattelfeste Hintermannschaften auf. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,12 bei Betano .

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs St. Pauli auf „Unter 2,5 Tore“:

Kaiserslautern vs St. Pauli Quoten Analyse:

Beide Mannschaften gehen mit dem Trainer aus der vergangenen Spielzeit in die neue Saison. Im vergangenen Jahr konnten beide Teams das jeweilige Heimspiel für sich entscheiden. Zum Auftakt in die neue Saison sind die Roten Teufel mit Quoten von 2,95 bis 3,10 jedoch leichter Außenseiter.

Kaiserslautern vs St. Pauli Prognose: Zwei starke Defensiven

St. Pauli war in dieser Hinsicht sogar noch etwas besser aufgestellt und ließ nur 35,77 erwartbare Gegentore zu - Spitzenwert! Diese enorme Qualität in der Arbeit gegen den Ball finden wir bei den kassierten Gegentoren wieder - nur Heidenheim (36) und Darmstadt (33) fingen sich letztes Jahr weniger Tore als die Kiezkicker (39).

Kaiserslautern - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Wollen die Roten Teufel ihren Heimsieg aus der letzten Spielzeit wiederholen, braucht die Schuster-Elf Terrence Boyd in Bestform. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison die meisten Treffer seiner Farben (13).

Grundsätzlich trifft der 32-Jährige in der 2. Bundesliga gegen keine andere Mannschaft lieber als St. Pauli. Boyd erzielte nicht nur seine ersten beiden Zweitliga-Treffer gegen die Kiezkicker, sondern erzielte auch drei Tore in sechs Duellen.

Dementsprechend haben wir unsere Augen in diesem Duell ganz genau auf die Nummer 13 der Mannschaft vom Betzenberg gerichtet. Jubelt Terrence Boyd erneut gegen die Norddeutschen, bietet Bet365 dafür eine Wettquote von 2,40 an.

Unser Kaiserslautern - St. Pauli Tipp: Unter 2,5 Tore

Obwohl beide Mannschaften in der letzten Spielzeit erstaunlich gute Werte in den erwartbaren Gegentoren aufweisen konnten, finden wir für eine Wette auf Unter 2,5 Tore eine hohe Quote von 2,12. In unseren Augen ein Value, den wir gerade zu Beginn der Saison nicht liegen lassen können.