Kamerun - Guinea Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2024

Unser Kamerun - Guinea Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 15.01.2024 lautet: Einen Favoriten sehen wir bei diesem Kräftemessen nicht, gehen aber in unserem Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus.

Bei Kamerun kriselt es derzeit gewaltig. Nur eines der letzten sechs Spiele wurde wettbewerbsübergreifend gewonnen. Dem 3:0 gegen Fußballzwerg Mauritius standen zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Guinea überzeugte im letzten Test mit einem 2:0 gegen Nigeria und verlor wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten sechs Spiele (3S, 2U).

Wir tendieren zu einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Winamax ab.

Darum tippen wir bei Kamerun vs Guinea auf „Beide Teams treffen“:

Kamerun traf in 7 der vergangenen 9 Begegnungen.

Guinea verpasste nur in einer der letzten 11 Pflichtspiel-Ansetzungen einen eigenen Treffer.

6 der vergangenen 7 direkten Aufeinandertreffen beider Nationen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.



Kamerun vs Guinea Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung am klassischen Drei-Weg-Markt gestaltet sich recht ausgeglichen, obwohl den Kamerunern aufgrund der größeren spielerischen Qualität in den eigenen Reihen leichte Vorteile eingeräumt werden. Eine Tatsache, die durch eine durchschnittliche Quote von knapp über 2,00 begründet wird.

Wenngleich die Mannen aus Westafrika höher bewertet werden, ist ein Triumph mit einer Quote von ca. 3,80 nicht gänzlich ausgeschlossen. Da Guinea keines der vergangenen drei Kräftemessen mit Kamerun verloren hat, könnte sich eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ als sinnvoll herausstellen. Mittels Interwetten App wird eine Quote von 1,70 für diesen Spielausgang geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kamerun vs. Guinea Prognose: Bringt die Paarung einen Sieger zum Vorschein?

Kamerun bot beim vergangenen Afrika Cup eine starke Vorstellung und zog als Gruppensieger (2S, 1U) in die K.o.-Runde ein. Am Ende sprang zumindest Platz 3 heraus.

Obwohl die Zentralafrikaner bei den zahlreichen Bookies nicht zu den Top-Favoriten gehören, besteht durchaus eine Chance auf den Titelgewinn. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, wäre ein guter Einstieg in den Wettbewerb unabdingbar. Neben dem Senegal fungieren „die unzähmbaren Löwen“ als Favorit auf den Gruppensieg.

Im Zuge der Afrika-Cup-Qualifikation lief bei weitem nicht alles rund. Nur zwei der vier Gruppenspiele waren von Erfolg gekrönt (1U, 1N). Am Ende reichte es aber dennoch für den Gruppensieg vor Namibia und Burundi. Mit sechs Toren in vier Qualifikations-Duellen war den Kamerunern ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor nicht abzusprechen. In jeder der vier Paarungen resultierte mindestens ein Treffer.

Kamerun - Guinea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kamerun: 1:1 Sambia (A), 1:1 Libyen (A), 3:0 Mauritius (H), 0:1 Senegal (A), 0:1 Russland (A).

Letzte 5 Spiele Guinea: 2:0 Nigeria (H), 0:1 Botsuana (A), 2:1 Uganda (H), 1:1 Gabun (H), 1:0 Guinea-Bissau (H).

Letzte Spiele Kamerun vs. Guinea: 0:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 2:1 (A), 3:1 (H).



Zum 14. Mal nimmt Guinea bereits am Afrika Cup teil. Die großen Erfolge blieben bislang aber aus. Das Maß aller Dinge stellte bisher das Erreichen des Viertelfinales dar. In diesem Jahr scheint jedoch bereits der Einzug in die K.o.-Runde utopisch. In der Gruppe C ist mit Senegal und Kamerun die Konkurrenz als sehr stark einzustufen. Selbst der Underdog aus Gambia ist nicht zu unterschätzen.

Die Qualifikation für den Afrika Cup wurde auf Platz 2 hinter Ägypten beendet. Immerhin waren drei der sechs Gruppenspiele von Erfolg gekrönt. Auf der anderen Seite mussten aber ein Remis und zwei Niederlagen gegen Tabellen-Primus Ägypten hingenommen werden. Dennoch zeichneten sich die Westafrikaner durch einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten aus und erzielten neun Tore in sechs Spielen. Nur zum Auftakt gegen Ägypten wurde ein eigener Treffer verpasst.

Für Highroller besteht bei Winamax die Chance, sich für Kamerun Guinea Wetten einen Ersteinzahlungsbonus von bis zu 100 Euro zu sichern. Zusätzlich punktet der Buchmacher mit einem ausgewogenen Wettprogramm und starken Quoten. Ausführliche Informationen sind in unserem Winamax Test ersichtlich.

Unser Kamerun - Guinea Tipp: Beide Teams treffen

Kamerun verfügt zwar über mehr Potenzial in den eigenen Reihen, aber Guinea präsentiert sich als Einheit bzw. Team auf dem Platz. Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft im Sand.

Bereits im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation haben beide Kontrahenten ihre offensive Durchschlagskraft unter Beweis gestellt. Eben diese wird auch im direkten Duell Anwendung finden.