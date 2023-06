Kanada - Guadeloupe Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steigt Co-Gastgeber Kanada in den Gold Cup 2023 ein. Die Canucks gehören zu den Titelfavoriten und bekommen es zum Auftakt der Gruppenphase mit dem Underdog aus Guadeloupe zu tun. Alles andere als ein souveräner Sieg der Roten wäre gleichermaßen Überraschung wie Enttäuschung.

Darum tippen wir bei Kanada vs Guadeloupe auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

Kanada vs Guadeloupe Quoten Analyse:

Kanada vs Guadeloupe Prognose: Canucks von Beginn an dominant

Zum insgesamt 19. Mal und zum 13. Mal in Serie nimmt die kanadische Nationalmannschaft am Gold Cup teil. Der zweimalige Titelträger schaffte es in der letzten Ausgabe 2021 bis ins Halbfinale, wo er durch einen Gegentreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit Mexiko mit 1:2 unterlag.

Dieses Mal soll als Co-Gastgeber der Titel her und zumindest die Gruppenphase sollte mit den Gegnern Guadeloupe, Guatemala und Kuba nicht die ganz große Hürde sein. Dabei haben die Canucks erst vor etwas mehr als einer Woche einen anderen Titel verpasst - nämlich jenen in der CONCACAF Nations League, dem Pendant zur UEFA Nations League.

Im Finale verloren Les Rouges mit 0:2 gegen Dauerrivale USA, nachdem sie zuvor drei Partien in Folge mit insgesamt 8:1 Toren für sich entschieden hatten und damit alle drei Länderspiele nach der enttäuschenden WM in Katar, bei der sie alle drei Gruppenspiele verloren, gewinnen konnten.

Kanada - Guadeloupe Statistik & Bilanz:

Die Nationalmannschaft Guadeloupes qualifizierte sich zum erst fünften Mal für den Gold Cup, nach der Teilnahme 2021 aber zum zweiten Mal in Folge. Das beste Ergebnis erzielten die Gwada Boys bei ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2007, als sie es bis ins Halbfinale schafften, dort aber mit 0:1 knapp an Mexiko scheiterten.

Für das bevorstehende Turnier qualifizierte sich das Land, das kein Mitglied der FIFA ist, über Umwege. Als Zweiter der Liga B der CONCACAF Nations League, die man mit je drei Siegen und Niederlagen beendete, durfte man in die Playoffs, in denen man erst Antigua & Barbuda klar mit 5:0 und im Finale Guyana mit 2:0 besiegte.

In der Liga B der Nations League hatte Guadeloupe noch beide Partien gegen Antigua & Barbuda mit jeweils 0:1 verloren. Umso überraschender war dann der Kantersieg in den Playoffs. Mit Quoten von bis zu 500,00 für Wetten auf einen Turniersieg gehört das französische Übersee-Departement zu den krassen Außenseitern des Gold Cups.

Unser Kanada vs Guadeloupe Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Maximal an der Höhe des Ergebnisses sollte es Zweifel geben, am Ausgang des Spiels an sich aber nicht. Die Kanadier treffen als Co-Gastgeber und Mitfavorit auf den Turniersieg zum Auftakt auf einen der krassen Außenseiter. Es geht nicht nur darum zu gewinnen, sondern mit Blick auf den weiteren Verlauf auch einen guten Start in den Wettbewerb zu schaffen. Das trauen wir den Kanadiern zu, die hier von Beginn an das Heft in die Hand nehmen werden.