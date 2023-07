Kanada - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 26.07.2023

Unser Kanada - Irland Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 26.07.2023 lautet: Die Kanadierinnen kamen in ihrer ersten Begegnung gegen Nigeria nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Irland könnte den Favoritinnen ähnliche Schwierigkeiten bereiten.

Für die irische Frauen-Nationalmannschaft ist es die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde. Den Auftakt haben die Spielerinnen von Trainerin Vera Pauw nur knapp gegen Australien verloren (0:1).

Kanada hatte im Vorfeld der Frauen-Weltmeisterschaft großes Verletzungspech. Im ersten Spiel gegen Nigeria konnte kein Treffer erzielt werden. Unser Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Kanada vs Irland auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

Irland kassierte in der Qualifikation nur 4 Gegentore in 9 Spielen.

Kanada startete mit einem 0:0 gegen Nigeria - die Favoritinnen erzielten nur ein Tor in den letzten 3 Spielen.

Irland ließ gegen den Zehnten der Weltrangliste (Australien) keine Großchance zu.

Kanada vs Irland Quoten Analyse:

Kanada zählt zu den besten Nationen im Frauenfußball und liegt aktuell auf dem siebten Rang der FIFA-Weltrangliste. Dementsprechend favorisieren die Buchmacher die Kanadierinnen mit Quoten bis 1,65.

Irland debütiert in diesem Jahr bei der Frauen-Weltmeisterschaft. Mit Position 22 in der FIFA-Weltrangliste liegt zwischen den beiden Teams ein deutlicher Unterschied im Ranking. Diesen finden wir in den Siegquoten ebenfalls wieder: Gleich ob Wettanbieter ohne Steuern oder mit, Irland startet mit Wettquoten zwischen 5,25 und 6,00 ins Spiel.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Kanada vs Irland Prognose: Ein defensives Bollwerk

Im Hinblick auf die Quotenverteilung sind die Spielerinnen aus Irland der klare Underdog. Ihre Spielweise gleicht der eines Außenseiters. Aufgestellt in einer 5-4-1-Formation lässt Vera Pauw ihre Mannschaft ein defensives Bollwerk errichten.

Dieses ist nur schwer zu überwinden und hat definitiv seine Berechtigung. In der Qualifikation kassierte Irland nur vier Gegentore in neun Spielen - keine Begegnung endete mit Über 1,5 Gegentoren in der Partie.

Das gleiche Muster bekamen wir am ersten Spieltag zu sehen, als diese Herangehensweise die Favoritinnen aus Australien an den Rande der Verzweiflung brachte: Irland hatte nur 37,5 Prozent Ballbesitz und konzentrierte sich aufs Verteidigen. Australien nutzte jedoch die einzige Großchance und siegte denkbar knapp mit 1:0.

Die Kehrseite der Medaille finden wir in der Offensive. 27 Tore in der Qualifikation klingen nicht schlecht. Allerdings fielen 20 dieser 27 Treffer (74 Prozent) in den beiden Duellen mit Georgien. Mehr als ein Unentschieden halten wir für Irland unrealistisch.

Kanada - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kanada: 0:0 Nigeria (A), 1:2 Frankreich (A), 0:3 Japan (H), 2:0 Brasilien (A), 0:2 USA (A).

Letzte 5 Spiele Irland: 0:1 Australien (A), 0:3 Frankreich (H), 3:2 Sambia (H), 0:1 USA (A), 0:2 USA (A).

Letztes Spiel Kanada vs. Irland: 2:1 (H).

Kanada ist in der FIFA-Weltrangliste die bestplatzierte Mannschaft dieser Gruppe (7.). Das schützte die verletzungsgeplagten Olympiasiegerinnen von 2020 jedoch nicht vor einer torlosen Punkteteilung mit Nigeria.

Ähnlich wie Irland konzentrierten sich die Nigerianerinnen auf die Arbeit gegen den Ball und überließen dem Team von Bev Priestman den Großteil des Ballbesitzes (67,5 Prozent). Kanada blieb ideenlos und erspielte sich über die kompletten 90 Minuten keine Großchance. Nur drei abgegebene Torschüsse sehen auf dem Papier ebenfalls dünn aus.

Das stellt die Favoritenrolle der kanadischen Auswahl jedoch nicht in Frage. Es reicht ein Blick ins vergangene Jahr, um das zu verstehen: Damals gelangte Kanada ohne Gegentor (in vier Spielen) ins Finale der CONCACAF Women Championship.

Darüber hinaus sind folgende Zahlen aus den ersten Begegnungen beider Mannschaften spannend: Kanada spielte 213 Pässe in der gegnerischen Hälfte, Irland nur 68. Münzt der Quotenfavorit die Feldvorteile in diesem Spiel in einen Sieg um, könnt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 1,62 gewinnen. Ohne große Umstände könnt ihr bei Bet-at-home eine Einzahlung mit Paypal tätigen.

Unser Kanada - Irland Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Irland gab im gesamten Spiel gegen Australien nur einen einzigen Torschuss ab und zeigte sich kaum aktiv in der Offensive. Kanada erspielte sich beim Auftakt gegen Nigeria zu wenig Chancen aus dem Ballbesitz, hat auf der anderen Seite jedoch nichts anbrennen lassen.