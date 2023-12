Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 31.12.

Unser Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 31.12.2023 lautet: Im Arrowhead Stadium können die kriselnden Chiefs den Division-Titel holen, während die Bengals um ihr Playoff-Ticket bangen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir wenige Punkte.

Sheil Kapadia von The Ringer teilte vor wenigen Tagen alarmierende Statistiken zur aktuellen Situation der Chiefs. Die 14:20-Niederlage gegen die Raiders war das 109. Spiel von Patrick Mahomes als Starter für Kansas City und zugleich das schwächste Spiel in offensiven EPA/Drive. Eine niedrigere Success Rate als gegen die Raiders hatten die Chiefs nur in sieben Partien mit Mahomes als Starter.