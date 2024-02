Kap Verde - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.24

Unser Kap Verde - Südafrika Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 03.02.2024 lautet: Für uns liegt das Momentum auf Seiten der Südafrikaner. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir daher zu den Bafana Bafana.

Das letzte Viertelfinale beim diesjährigen Afrika Cup 2024 bestreiten am Freitag Kap Verde und Südafrika. Beide Nationen hatte man im Vorfeld nicht unbedingt in der Runde der letzten Acht erwartet. Nun wird eines der beiden Länder das Halbfinale erreichen. Für Kap Verde wäre der Halbfinal-Einzug historisch. Wir sehen allerdings die Südafrikaner vorne, vor allem nach ihrem Triumph im Viertelfinale gegen Top-Favorit Marokko. Allzu viele Tore erwarten wir in diesem Duell dabei nicht.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,55 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Kap Verde vs Südafrika auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Kap Verde gewann im Achtelfinale nur dank eines späten Elfmeters gegen Mauretanien.

Südafrika warf im Achtelfinale Topfavorit Marokko aus dem Wettbewerb.

Südafrika kassierte in den letzten 3 Spielen kein Gegentor.



Kap Verde vs Südafrika Quoten Analyse:

Die Quoten der Sportwetten Anbieter für Kap Verde vs. Südafrika Wetten sind in vielen Fällen identisch. Egal, für welche Seite man sich entscheidet, man erhält Quoten zwischen 2,65 und 2,85. Konsequenterweise bleiben dann auch die Wettquoten für einen Tipp auf Unentschieden in der regulären Spielzeit unter der Marke von 3,00.

Dass der bisherige Afrika Cup in der Regel torarm war, ist auch den Buchmachern nicht entgangen. So gibt es schon für Wetten auf „Über 1,5 Tore“ Quoten bis 1,57. Die Option „Über 2,5 Tore“ wirft dann schon Wettquoten bis 2,65 ab. Nicht ganz so hoch, aber immer noch über der Marke von 2,00, liegen die Quoten für „Beide Teams treffen“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kap Verde vs Südafrika Prognose: Leichte Vorteile bei Südafrika

Mit dem Einzug ins Viertelfinale hat Kap Verde das bisher beste Ergebnis aus dem Jahr 2013 egalisiert. Bei der erst vierten Teilnahme an einer Endrunde des Afrika Cups soll nun Historisches erreicht werden. In der Gruppenphase sorgten die Blauen Haie für Furore und lösten mit sieben Punkten aus drei Partien souverän das Ticket für die K.o.-Phase.

In einer Gruppe mit unter anderem Ghana (2:1) und Ägypten (2:2) hatte man Kap Verde im Vorfeld nicht unbedingt auf dem ersten Platz gesehen. Gegen Ghana erzielten die Tubaroes Azuis den Siegtreffer genauso in der Nachspielzeit (90.+1) wie den Treffer zum 2:2 gegen Ägypten, der quasi mit dem Schlusspfiff fiel (90.+9).

Auch im Achtelfinale war es ein spätes Tor, das Kap Verde ins Viertelfinale hievte. In der 88. Minute verwandelte Kapitän Ryan Mendes einen Elfmeter zum letztlich verdienten 1:0-Erfolg über Mauretanien. Im gesamten Turnierverlauf konnte Kap Verde damit in jedem Spiel treffen und blieb bislang auch ungeschlagen.

Das ist insofern interessant, da die Mannschaft von den letzten sechs Länderspielen vor dem Turnier nur eines gewinnen konnte und vier verloren hatte. Beim Afrika Cup blüht das Team aber regelrecht auf, traf bislang in jedem Spiel und erzielte in vier Partien acht Treffer.

Kap Verde - Südafrika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kap Verde: 1:0 Mauretanien (N), 2:2 Ägypten (N), 3:0 Mosambik (N), 2:1 Ghana (N), 0:2 Tunesien (N)

Letzte 5 Spiele Südafrika: 2:0 Marokko (N), 0:0 Tunesien (N), 4:0 Namibia (N), 0:2 Mali (N), 0:0 Lesotho (N)

Letzte 5 Spiele Kap Verde vs Südafrika: 2:1 (A), 2:1 (H), 0:0 (N), 1:2 (H), 1:2 (A)



In der Gruppenphase endeten alle drei Partien von Kap Verde mit mindestens drei Toren. Insofern lässt sich durchaus über eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ nachdenken. Bei Intertops erhält man für diesen Tipp aktuell eine Quote von 2,65. Wenn wir diese Wette anspielen, dann allerdings nur in Verbindung mit dem Intertops Bonus ohne Einzahlung. Denn auch wenn Kap Verde bislang in jedem Spiel traf, so darf man nicht verschweigen, dass Südafrika in den letzten drei Partien kein einziges Gegentor kassiert hat. Nach dem 0:2 zum Auftakt ins Turnier gegen Mali, war es letztlich das 4:0 am 2. Spieltag gegen Namibia, das den Bafana Bafana aufgrund des direkten Vergleichs Platz 2 in der Gruppe brachte.

Im Achtelfinale waren sie gegen Marokko mit Wettquoten über 7,00 der krasse Außenseiter. Es war aber ein Tag, an dem alles für Südafrika lief: Mit lediglich drei Schüssen und trotz eines Wertes bei den Expected Goals von nur 0,29 erzielten die Südafrikaner zwei Treffer. Marokko kam derweil auf einen xG-Wert von 2,17. Doch selbst einen Elfmeter zum potentiellen 1:1 setzte Marokkos Achraf Hakimi nur an die Latte. Mit einem direkten Freistoß in der Nachspielzeit nach zuvor mit Rot geahndetem Foul machte Südafrika alles klar und darf weiter vom zweiten Triumph beim Afrika Cup nach dem Heimturnier 1996 träumen.

Unser Kap Verde - Südafrika Tipp: „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“

Bei jeder ihrer ersten drei Teilnahmen in den Jahren 1996 bis 2000 erreichten die Südafrikaner mindestens das Halbfinale. Seitdem war immer spätestens im Viertelfinale Schluss. Nach dem Sieg über Marokko liegt für uns das Momentum bei den Bafana Bafana, die zuletzt dreimal in Folge zu Null spielten. Wir gehen nicht davon aus, dass sie in der regulären Spielzeit verlieren. Viele Tore erwarten wir nicht. Da drei der vier Partien von Kap Verde aber mit mindestens drei Toren zu Ende gingen, sind wir auch lieber etwas vorsichtig.