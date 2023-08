Karlsruhe – Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 27.8.23

Unser Karlsruhe - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.08.2023 lautet: Trotz seiner Heimstärke sehen wir den KSC nicht in der Favoritenrolle und rechnen mit Toren auf beiden Seiten.

Die Mannen aus Baden-Württemberg boten gegen Wiesbaden keine schlechte Leistung, mussten sich aber dennoch mit 0:1 geschlagen geben. Braunschweig revanchierte sich kürzlich für das Ausscheiden in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Schalke (1:3) und setzte sich im erneuten Aufeinandertreffen gegen den Bundesliga-Absteiger zuhause mit 1:0 durch.

Entgegen der Einschätzung der Bookies sehen wir in dieser Begegnung keinen wirklichen Favoriten, halten aber beide Konkurrenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Diesbezüglich gibt‘s bei Oddset eine Quote von 1,60.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Braunschweig auf „Beide Teams treffen“:

Karlsruhe ist seit 8 Liga-Heimspielen ungeschlagen (6S, 2U) und traf in den vergangenen 8 Partien auf heimischem Boden.

Die Löwen präsentierten sich torgefährlich in der Fremde und verbuchten saisonübergreifend in den letzten 6 Liga-Partien mindestens einen Treffer.

Ortsunabhängig endeten 6 der letzten 7 Kräftemessen zwischen den Kontrahenten mit Toren auf beiden Seiten.

Karlsruhe vs Braunschweig Quoten Analyse:

Anhand der Buchmacher-Bewertung lässt sich am Drei-Weg-Markt auf einen Heimsieg schließen. Durchaus nachvollziehbar, da der KSC seit acht Heimspielen ohne Niederlage ist. Trotzdem haben die Baden-Württemberger seit Dezember 2014 auf heimischem Boden nicht mehr gegen Braunschweig gewonnen (5U).

Sportwetten-Fans, welche die Gäste favorisieren, dürfen sich über eine satte Karlsruhe Braunschweig Quote in Höhe von durchschnittlich 4,20 freuen. Dafür ist ein Wettanbieter mit PayPal zu empfehlen, um einen schnellen Finanztransfer zu bewerkstelligen.

Karlsruhe vs. Braunschweig Prognose: Feiern die Löwen einen weiteren Überraschungserfolg?

Der KSC startete mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison und setzte sich am ersten Matchday mit 3:2 in Osnabrück durch. In den letzten beiden Ansetzungen gegen den HSV (2:2) und Wiesbaden (0:1) kam jedoch nur ein magerer Zähler zustande.

In der letzten Saison landete die Elf von Trainer Christian Eichner auf Rang 7 und wusste zum Ende hin vor allem aufgrund der Heimstärke zu überzeugen (6S, 1U). Offensiv gaben die Karlsruher im heimischen Wildparkstadion im Vorjahr eine gute Figur ab und brachten 32 Tore in 17 Ansetzungen zustande. Nur dreimal sollte ein eigener Treffer verpasst werden. Allerdings hielt die Abwehr saisonübergreifend nur in zwei der letzten 13 Begegnungen im eigenen Stadion die Null.

Eintracht Braunschweig entging in der vergangenen Spielzeit nur mit viel Mühe der Abstiegszone. Mit dem neuen Übungsleiter Jens Härtel soll dieses Szenario in dieser Saison um jeden Preis vermieden werden.

Karlsruhe - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 0:1 Wiesbaden (2.BL, A), 1:2 Saarbrücken (Pokal, A), 2:2 HSV (2.BL, H), 3:2 Osnabrück (2.BL, A), 1:1 St. Pauli (2.BL, A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:0 Schalke (2.BL, H), 1:3 Schalke (Pokal, H), 1:2 Magdeburg (2. BL, A), 0:1 Kiel (2.BL, H), 1:2 Rostock (2.BL, A).

Letzte Spiele Karlsruhe vs. Braunschweig: 1:1 (2. BL, H), 1:2 (2.BL, A), 0:0 (2.BL, H), 3:1 (2.BL, A), 1:1 (3.L, H).

Nachdem der Liga-Einstieg mit zwei Niederlagen gegen Kiel (0:1) und Magdeburg (1:2) gehörig in die Hose ging, brachte der letzte Matchday gegen Bundesliga-Absteiger Schalke einen überraschenden 1:0-Triumph mit sich. Aufgrund des Erfolgs konnte der Relegationsplatz verlassen werden.

Obwohl Braunschweig im vergangenen Jahr neben Greuther Fürth das auswärtsschwächste Team der Liga verkörperte, war ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor zu erkennen. Saisonübergreifend verpassten die Löwen nur in drei von 18 Partien in der Fremde einen eigenen Treffer, zeigten in diesen Ansetzungen aber lediglich einen „Clean Sheet“ auf.

Die letzten direkten Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften gestalteten sich ebenfalls vielversprechend. Sechs von sieben Partien führten unabhängig vom Austragungsort zu Toren auf beiden Seiten.

Eine Karlsruhe Braunschweig Wette auf dem Markt „BTS“ könnte sich zudem in Verbindung mit der Nutzung des Oddset Bonus als sinnvoll herausstellen.

Unser Karlsruhe – Braunschweig Tipp: Beide Teams treffen

Sowohl der KSC als auch die Löwen aus Braunschweig sind bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden und können somit den Fokus auf die Liga legen. Anders als die zahlreichen Buchmacher sehen wir am Drei-Weg-Markt keinen Favoriten und tendieren zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe.

Bei den Gästen wird Brian Behrendt in der Innenverteidigung aufgrund seiner Gelb-Rot-Sperre vermutlich durch Saulo Decarli ersetzt. Eine Umstellung, die für defensive Unsicherheit sorgen könnte.