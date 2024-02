Karlsruhe - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.24

Unser Karlsruhe - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem torreichen Match mit Treffern auf beiden Seiten aus.

Am Samstag empfängt Karlsruhe im heimischen Wildpark die Gäste aus Düsseldorf und wird versuchen, die Negativserie gegen die Fortuna zu beenden. Die Rheinländer dagegen bauen auf die letzten guten Ergebnisse gegen den KSC, um ihrerseits eine Durststrecke zu beenden.

Wir erwarten ein ausgeglichenes Match, in dem wir uns auf keinen Favoriten festlegen können. Wovon wir aber überzeugt sind, ist, dass es Tore geben wird. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,68 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In 11 der letzten 12 Zweitliga-Spiele des KSC fielen mindestens 3 Tore.

In den letzten 6 Pflichtspielen von Düsseldorf trafen beide Teams.

Ligaweit fallen in Partien von Karlsruhe die zweitmeisten Tore.



Karlsruhe vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Schaut man sich die Quotenverteilung der Buchmacher an, dann haben wir es hier mit dem Inbegriff eines Duells auf Augenhöhe zu tun. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind bei vielen Bookies identisch oder liegen nur minimal auseinander. Sie bewegen sich in einer Spanne von 2,50 bis 2,65.

Vorne mit dabei ist auch der Buchmacher Oddset, den wir für euch in unserem Oddset Test genauer unter die Lupe genommen haben. Wie seine Mitstreiter, geht dieser Bookie auch von einigen Treffern aus. Der Tipp auf „Über 2,5 Tore“ bringt Höchstquoten von 1,60. Für Wetten auf nur einen Treffer mehr gibt es schon Wettquoten bis 2,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Düsseldorf Prognose: Munterer Schlagabtausch

Acht Zweitliga-Spiele in Folge war Karlsruhe ungeschlagen geblieben und hatte vier dieser Partien gewonnen. Die Betonung liegt auf „war“, denn seit dem vergangenen Wochenende ist dieser starke Lauf beendet. Mit 0:2 verlor der KSC seine Auswärtspartie bei der Eintracht aus Braunschweig.

Nachdem die Badener zuvor in acht Partien in Folge mindestens ein Tor erzielen konnten, blieben sie dieses Mal ohne eigenen Treffer. Gleichzeitig endete eine Serie von acht Karlsruher Begegnungen, in denen beide Teams treffen konnten, sowie eine Serie von elf Spielen des KSC, in denen es mindestens drei Tore zu sehen gab.

Seit elf Zweitliga-Begegnungen wartet Karlsruhe auf eine weiße Weste. Insgesamt sind in den bisherigen 21 Liga-Partien der Badener 76 Tore gefallen und damit ligaweit die zweitmeisten. Das Torverhältnis von 38:38 ist dabei ausgeglichen. Nachdem der KSC das letzte Spiel in Braunschweig verloren hat, will er zumindest seine Heimserie weiter ausbauen.

In ihren letzten fünf Heimspielen in der 2. Bundesliga blieben die Karlsruher ungeschlagen (3S, 2U). Weiter zurückblickend verloren sie nur zwei ihrer letzten 18 Heimpartien im Unterhaus (11S, 5U). Aber: Gegen den kommenden Gegner Düsseldorf wartet der KSC seit über 25 Jahren auf einen Heimsieg.

Karlsruhe - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 0:2 Braunschweig (A), 2:2 Wiesbaden (H), 4:3 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 3:2 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Elversberg (H), 3:4 Paderborn (A), 1:1, 2:2 n.V., 4:3 i.E. St. Pauli (A), 1:2 St. Pauli (H), 2:2 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Düsseldorf: 1:3 (A), 2:3 (A), 0:2 (H), 2:2 (H), 1:3 (A)



Seit der letzten Auswärtspleite in Karlsruhe im September 1998 gastierte die Fortuna zehn weitere Male im Wildpark. Die Bilanz: Vier Siege, sechs Remis. Aktuell ist Düsseldorf seit neun Zweitliga-Duellen mit dem KSC ungeschlagen und konnte sieben von ihnen für sich entscheiden. Länger in Folge blieb F95 im Unterhaus noch nie gegen einen Klub unbesiegt.

In jedem der letzten acht direkten Aufeinandertreffen trafen die Fortunen mindestens doppelt und erzielten insgesamt in diesen acht Partien 21 Treffer. Die Karlsruher sind damit ohne Wenn und Aber der Lieblingsgegner der Fortuna in den letzten Jahren gewesen. Die letzten drei Duelle entschied Düsseldorf allesamt für sich - so auch das Hinspiel mit 3:1.

Für Wetten auf zwei Gäste-Treffer am Samstag gibt es zum Beispiel bei Oddset eine Quote von 1,98. Dieser Tipp lässt sich wunderbar mit dem Oddset Sportwetten Bonus kombinieren. Für F95 kommt die Partie gegen den KSC dabei vielleicht gerade recht. Denn die Gäste konnten keines der letzten vier Zweitliga-Spiele gewinnen (2U, 2N).

Kein anderes Zweitliga-Team holte im Jahr 2024 so wenige Punkte wie Düsseldorf. Dafür schoss kein anderer Klub insgesamt so viele Tore wie die Fortuna (44). In den bisherigen zehn Auswärtsspielen dieser Zweitliga-Saison erzielte F95 25 Treffer. Nur zwei Teams in der Geschichte der 2. Bundesliga trafen in den ersten zehn Auswärtspartien öfter.

Unser Karlsruhe - Düsseldorf Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Es ist alles angerichtet für eine Partie mit vielen Toren. In sechs der letzten sieben Duelle konnten beide Teams treffen. Zudem gab es in sieben der letzten acht Aufeinandertreffen mindestens drei Treffer zu bestaunen. Aus diesem und den vorstehend genannten Gründen sind wir überzeugt, dass eine Torwette hier die beste Option ist.