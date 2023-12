Karlsruhe - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.23

Unser Karlsruhe - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Wenn es zuletzt irgendwo beim KSC stimmte, dann in der Offensive. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von mehr als nur einem Heimtor aus.

Zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Bundesliga trifft der Karlsruher SC im heimischen Wildpark auf die SV Elversberg. Während die Gäste mit dem bisher Erreichten vollends zufrieden sein können, ist das bei den Badenern keineswegs der Fall. Der KSC könnte den Jahreswechsel sogar noch auf dem Abstiegs-Relegationsplatz verbringen. Die letzten Leistungen der Gastgeber waren allerdings in Ordnung und vor allem in der Offensive stimmte es. Der Aufsteiger musste dagegen zuletzt einige Rückschläge hinnehmen.

Daher entscheiden wir uns in unserem Wett Tipp heute für die Wette “Karlsruhe Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Karlsruhe - Elversberg auf “Karlsruhe Über 1,5 Tore”:

Karlsruhe erzielte in jedem der letzten 4 Ligaspiele mindestens 2 Tore.



Elversberg verlor seine letzten beiden Zweitliga-Spiele.



Kein Team kassierte an den letzten zwei Spieltagen mehr Gegentore als die SVE (6).



Karlsruhe - Elversberg Quoten Analyse:

Die besten Sportwettenanbieter stecken Karlsruhe in die Favoritenrolle, allerdings in keine allzu große. Denn für Wetten auf einen Heim-Dreier kann man hier und da schon Quoten von 2,20 erhalten. Auf der anderen Seite wird ein Tipp auf den Gäste-Sieg mit Wettquoten um 3,10 belohnt.

Im letzten Spiel im Wildpark in diesem Jahr erwarten die Bookies einige Tore. Für die Option “Über 2,5 Tore” knacken die Quoten die Marke von 1,50 noch gerade so. Beim Wettmarkt “Beide Teams treffen” bleiben die Wettquoten dagegen unter diesem Wert. Ein Tipp auf einen Treffer mehr, also auf “Über 3,5 Tore”, wird hingegen mit Quoten um 2,30 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe - Elversberg Prognose: Einige Heimtore zum Jahresabschluss

35 Punkte - so viele hätte der Karlsruher SC, wenn er in der bisherigen Saison alle seine Führungen über die Zeit gebracht hätte. Damit stünde er auf Platz 1. Tatsächlich stehen die Badener mit nur 18 Zählern auf Rang 14. Ganze 17 Punkte haben sie nach Führungen bereits abgegeben und damit so viele wie keine andere Zweitliga-Mannschaft.

Erst am vergangenen Wochenende führte der KSC mal wieder in Hannover - und das sogar bis zur 71. Minute mit 2:0 -, musste sich aber am Ende mit einem 2:2 begnügen, wobei der zweite Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel. So kommt es dann auch, dass man sich im Tabellenkeller aufhält und nur einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz hat.

Ihrer Offensive haben es die Karlsruher zu verdanken, dass sie seit vier Liga-Spielen zumindest ungeschlagen sind, auch wenn dabei nur ein Sieg und drei Remis heraussprangen. In jeder der letzten vier Liga-Partien haben die Kicker aus dem Wildpark mindestens zwei Tore geschossen.

Insgesamt haben sie an den letzten vier Spieltagen zehn Treffer erzielt und damit ligaweit die drittmeisten. In den bisherigen 16 Hinrunden-Spielen mit Beteiligung des KSC gab es 55 Tore zu bestaunen, was einem Schnitt von 3,4 Treffern pro Match entspricht. Nur in den Partien von Schalke, Kaiserslautern und Hertha gab es mehr Tore zu sehen.

Karlsruhe - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:2 Hannover (A), 2:2 Rostock (H), 4:1 Nürnberg (H), 2:2 Hertha (A), 0:3 Paderborn (H)



Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Nürnberg (H), 1:5 Hertha (A), 4:1 Paderborn (H), 2:1 Schalke (A), 0:2 St. Pauli (H)



Letzte Spiele Karlsruhe vs Elversberg: 3:0 (A), 0:0 (H)



Viele, allerdings Gegentore, gab es zuletzt für die Gäste aus Elversberg. Nach der 1:5-Klatsche bei der Hertha verlor der Aufsteiger am vergangenen Wochenende auch sein Heimspiel gegen Nürnberg (0:1). Kein anderes Zweitliga-Team kassierte an den letzten beiden Spieltagen mehr Gegentreffer als die SVE.

Sie selbst kassierte allein in den letzten beiden Liga-Spielen eine Niederlage mehr als in den zehn Zweitliga-Partien davor zusammen (7S, 2U, 1N). Trotz der Pleite in der Hauptstadt sind die Elversberger nach wie vor das drittbeste Auswärtsteam im Unterhaus. Insgesamt belegen sie derzeit den 8. Rang mit nur vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Aufsteiger in jeder seiner acht Auswärtspartien mindestens einen Treffer erzielen konnte. Das gelang in der 2. Bundesliga zuletzt Jahn Regensburg vor 20 Jahren und ist mit ein Grund, weshalb sich in dem kommenden Duell im Wildpark Wetten auf einige Tore anbieten könnten.

Für den bereits erwähnten Tipp auf “Über 3,5 Tore” gibt es bei NEObet derzeit eine Quote von 2,32. Mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung kann man diesen Tipp völlig risikofrei abgeben.

Unser Karlsruhe - Elversberg Tipp: “Karlsruhe Über 1,5 Tore”

Die Offensive des KSC ist derzeit intakt. Nach vielen vergebenen Führungen wollen die Karlsruher sich und ihre Fans im letzten Heimspiel der Saison mit einem Sieg belohnen. Hierfür werden wohl aber schon mindestens zwei Tore von Nöten sein, wenn die SVE auch im neunten Auswärtsspiel in Folge treffen sollte. Nachdem sich die Badener zuletzt treffsicher zeigten, während der Aufsteiger an den letzten beiden Spieltagen ein halbes Dutzend Gegentreffer schlucken musste, sind wir guter Dinge, dass dem Gastgeber auch mindestens zwei Treffer gelingen.