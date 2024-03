Karlsruhe - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Karlsruhe - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Am vergangenen Wochenende gewann Karlsruhe mit 4:0 am Betzenberg und spielte erstmals seit dem 10. Spieltag (3:0 vs. Schalke) wieder zu Null. Für unseren Wett Tipp heute ist eher der KSC-Angriff von Bedeutung.