Karlsruhe - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2023

Unser Karlsruhe - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.08.2023 lautet: Es glich einem Einmarsch mit Pauken und Trompeten - der HSV ließ im Spitzenspiel gegen Schalke keinen Relegations-Hangover erkennen und ist gegen den KSC der Favorit.

Es ist der sechste Anlauf für den HSV und die fünfte gemeinsame Zweitliga-Saison in Folge mit dem KSC. Zum Saisonauftakt fuhren beide Mannschaften einen späten und torreichen Sieg ein. Am zweiten Spieltag schicken die Buchmacher den Hamburger SV trotz hoher Siegquoten als Favorit ins Spiel.

Zuletzt wurde die Frage des Siegers in diesem Aufeinandertreffen recht eindeutig mit der „Heimmannschaft“ beantwortet. Die letzten vier direkten Duelle endeten mit einem Heimsieg - drei Mal steckte der HSV die drei Punkte ein. Unser Tipp: „Sieg HSV“ mit einer Wettquote von 2,15 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs HSV auf „Sieg HSV“:

Karlsruhe vs HSV Quoten Analyse:

Es gehört schon eine Menge mentaler Stärke dazu, den wiederholt verpassten Aufstieg so locker wie der HSV aus den Knochen zu schütteln. Der HSV dominierte im Spitzenspiel gegen Schalke und zeigte sich in bester Spiellaune. Dementsprechend sind wir über Siegquoten von 2,15 bis 2,30 positiv überrascht.

Karlsruhe vs HSV Prognose: Beeindruckender HSV

Nach dem Abstieg von Schalke 04 führten viele Experten die Königsblauen als Aufstiegsfavoriten Nummer 1. Die Hamburger zeigten mit ihrem 5:3-Erfolg im direkten Vergleich, dass sie anderer Meinung sind. Keine Mannschaft erspielte sich am ersten Spieltag so viele Großchancen (7) und erwartbare Tore (5,6 xG) wie die Norddeutschen.

Wollen die Hanseaten von Beginn an vorne weg marschieren, muss der nächste Dreier unmittelbar folgen. Die jüngere Vergangenheit zwischen dem KSC und dem HSV spricht für ein solches Szenario: Drei der letzten vier und sieben der vorangegangenen zehn Aufeinandertreffen endeten mit einem Sieg der Rothosen.

Schon am ersten Spieltag bewiesen die Spieler von Tim Walter ihre Nehmer-Qualitäten. Obwohl die Hamburger dem Absteiger aus Gelsenkirchen drei Tore gewährten, 1,7 erwartbare Gegentore zuließen und zwischenzeitlich mit 1:2 in Rückstand gerieten, zelebrierte der HSV seinen Offensiv-Fußball. Entwickelt sich das Duell mit dem KSC zu einem Schlagabtausch, haben die Gäste die besseren Argumente.

Karlsruhe - HSV Statistik & Bilanz:

Karlsruhe siegte am ersten Spieltag ebenfalls (3:2 vs. Osnabrück) und erarbeitete sich im Spiel 1,7 erwartbare Tore (5.). Mit Rückkehrer Lars Stindl und dem äußerst starken Marvin Wanitzek (Doppelpack) auf dem Feld ging dieser Dreier auf jeden Fall in Ordnung.