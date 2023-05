Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Christian Eichner und Dirk Schuster waren am vergangenen Wochenende nach den Spielen ihrer Mannschaften bedient. Der KSC spielt insgesamt eine bessere Rückrunde und geht als Favorit in dieses Südwest-Derby.