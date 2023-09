Karlsruhe - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Karlsruhe - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Die Gäste treffen auch im Wildpark, doch für einen Dreier wird es nicht reichen.

Im BBBank Wildpark treffen am Samstag mit dem Karlsruher SC und Holstein Kiel zwei Verlierer des vergangenen Wochenendes aufeinander. Beide verloren ihre Begegnungen denkbar knapp und auch ein Stück weit unglücklich. Im direkten Duell wollen es beide nun besser machen und die letzten Begegnungen sprechen vor allem für eines: Tore.

Weil der KSC zudem Heimrecht hat und in Heimspielen in der Vergangenheit meist sehr gut aussah, zuletzt aber insgesamt die Ergebnisse bei ihm ausblieben, entscheiden wir uns für die kombinierte Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,88 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Kiel auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Karlsruhe verlor am 27. Januar 2023 zuletzt ein Heimspiel in der 2. Bundesliga.

Kiel traf in dieser Saison in allen 8 Pflichtspielen, der KSC in 7 von 8.

In 5 der letzten 6 Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Karlsruhe vs Kiel Quoten Analyse:

Wirft man einen Blick auf die Quotenverteilung der besten Wettanbieter , dann stellt man fest, dass diese die Gastgeber hier favorisieren. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 1.95, während ein Tipp auf den Auswärtsdreier mit Werten bis 3.75 verbunden ist. Bei einer erfolgreichen Wette auf ein Unentschieden winkt fast das Vierfache des Einsatzes.

Bei weitem nicht so hoch sind die Quoten bei den beliebten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“. In beiden Fällen bleiben die Wettquoten in der Regel unter der 1.50er-Marke. Erst ein Treffer mehr, also ein Tipp auf das „Over 3,5″, bringt dann Werte über 2.00 mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Kiel Prognose: Begleicht der KSC die offene Rechnung?

0:1- und 1:2-Rückstand, dann 3:2-Führung und am Ende doch noch mit 3:4 verloren. Die Auswärtspartie der Karlsruher am vergangenen Wochenende bei Greuther Fürth glich einer einzigen Achterbahnfahrt. Selbst das 3:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte konterte das Kleeblatt sogar noch in Durchgang eins zwei Zeigerumdrehungen später.

Am Ende blieb der KSC zum dritten Mal in Folge sieglos. Nur einen Punkt holten die Badener aus ihren letzten drei Ligaspielen. Weiter zurückblickend haben sie nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen und vier der letzten sechs verloren. Immerhin zu Hause stimmen die Ergebnisse und auf den Heimvorteil baut man auch am Samstag.

Denn daheim hat Karlsruhe zuletzt am 27. Januar 2023, mithin vor über acht Monaten, eine Partie in der 2. Bundesliga verloren. Seitdem blieb der Wildpark zehnmal in Folge für den Gegner uneinnehmbar. Sieben dieser zehn Heimspiele im Unterhaus haben die Badener für sich entschieden. Ein Tipp auf Heimsieg unter Verwendung des NEObet Bonus könnte sich lohnen.

In jeder dieser letzten zehn Heimpartien konnte der KSC auch treffen. Allgemein zeigten sich die Karlsruher zuletzt treffsicher. In den bisherigen acht Pflichtspielen in dieser Saison blieben sie nur beim 0:1 bei Wehen Wiesbaden am dritten Spieltag ohne eigenes Tor. Gegen den kommenden Gegner hat man dabei noch eine Rechnung offen.

Karlsruhe - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:4 Fürth (A), 1:1 Kaiserslautern (H), 1:3 Düsseldorf (A), 2:0 Braunschweig (H), 0:1 Wehen WIesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:3 Hertha (H), 1:5 St. Pauli (A), 2:1 Paderborn (H), 2:0 Schalke (A), 2:4 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Kiel: 1:2 (A), 1:4 (H), 2:0 (A), 2:2 (H), 3:2 (H)

Denn in der letzten Saison konnten die Kieler beide Vergleiche für sich entscheiden und gewannen im Karlsruher Wildpark sogar klar mit 4:1. In den vier direkten Duellen davor blieben die Störche dagegen ohne Dreier und hatten drei dieser Begegnungen verloren. Niederlagen gab es auch in den letzten beiden Partien der laufenden Saison.

Auf das krachende 1:5 auf dem Kiez bei St. Pauli folgte am letzten Wochenende eine 2:3-Pleite gegen die Hertha, bei der ausgerechnet der erst zu dieser Saison gewechselte Ex-Kieler Fabian Reese mit einer Torvorlage und dem Siegtreffer vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit zum Berliner Helden avancierte.

Damit kassierte Holstein an den letzten beiden Spieltagen doppelt so viele Niederlagen wie in den sieben saisonübergreifenden Pflichtspielen davor, in denen es neben nur einer Schlappe starke sechs Siege gab. Treffsicherheit wird dabei auch in Kiel ganz groß geschrieben. Denn in den letzten elf Pflichtspielen seit Mitte Mai 2023 traf der KSC immer.

Auch in den direkten Duellen mit dem KSC gab es in der Vergangenheit meist Tore auf beiden Seiten. Bei fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Bisher kreuzten die beiden Kontrahenten in ihrer Historie neunmal die Klingen und in all diesen Partien bekamen die Fans mindestens zwei Tore zu sehen.

Unser Karlsruhe - Kiel Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

In sieben der bisherigen neun direkten Duelle waren es am Ende sogar mindestens drei Tore. Allein in vier der jüngsten sechs Aufeinandertreffen wurde sogar die Marke von vier Treffern geknackt, in der Hälfte dieser letzten sechs Begegnungen gab es gar fünf Tore. Insofern gehen wir stark davon aus, dass wir auch dieses Mal wieder mit Treffern verwöhnt werden. Nach zuletzt zwei Pleiten mit acht Gegentoren sollten die Kieler außerdem beim heimstarken KSC ohne Sieg bleiben.