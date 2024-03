Karlsruhe - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 17.03.2024

Unser Karlsruhe - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.03.2024 lautet: Beide Konkurrenten waren kürzlich nicht siegreich in der Liga und stehen im direkten Duell unter Zugzwang. Einen klaren Favoriten können wir im Wett Tipp heute nicht sehen.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Karlsruhe vs Magdeburg Quoten Analyse:

Karlsruhe vs. Magdeburg Prognose: Teilen beide Teams zum 3. Mal in Folge die Punkte?

Seit Februar 2020 sitzt Trainer Christian Eichner in Karlsruhe auf der Bank und legt mit seiner Elf recht konstante Leistungen an den Tag.

Karlsruhe - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Nur zwei der insgesamt acht Saisonsiege kamen auswärts zum Vorschein. Zuletzt zeichnete sich in der Ferne eine handfeste Krise ab. Lediglich eines der jüngsten zehn Auswärtsspiele war von Erfolg gekrönt (3U, 6N). In erster Linie mangelte es in den Stadien des Gegners an offensiven Akzenten. Zwei der letzten drei Partien in der Fremde endeten nämlich ohne eigenen Treffer. Zwei Drittel der Auswärtsduelle brachten zudem Unter 2,5 Tore mit sich.