Karlsruhe – Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Karlsruhe - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.11.2023 lautet: Nürnberg schielt in Richtung Aufstiegszone. In unserem Wett Tipp heute sind die Gäste leicht zu favorisieren.

Karlsruhe bot kürzlich der Berliner Hertha im Olympiastadion Paroli und erkämpfte sich nach zwei Niederlagen am Stück zumindest ein 2:2-Remis. Der Club bot jüngst in Paderborn eine starke Vorstellung und kam trotz des Platzverweises von Jens Castrop zu einem 3:1-Triumph. Drei der letzten vier Liga-Duelle waren von Erfolg gekrönt.

Obwohl die Karlsruher in Berlin gute Ansätze zeigten, dürfte es gegen den Aufstiegskandidaten aus Nürnberg schwer werden. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten ab.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Nürnberg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Karlsruhe vs Nürnberg Quoten Analyse:

Karlsruhe vs. Nürnberg Prognose: Gelingt dem Klub der dritte Liga-Auswärtssieg am Stück?

Gegenüber der vergangenen Saison hat sich der Kader-Marktwert um fast 6,5 Millionen Euro auf 15,65 Millionen Euro vermindert. Dem Team fehlt es somit zunehmend an Qualität. Nur Braunschweig, Osnabrück und Wiesbaden zeigen einen noch geringeren Kader-Marktwert in den eigenen Reihen auf.

Nur ein Drittel der Ansetzungen auf heimischem Boden waren von Erfolg gekrönt. Zuletzt legten die Recken von Trainer Christian Eichner, der bereits seit Februar 2020 auf der Bank sitzt, zu Hause Probleme an den Tag und setzten sich nur in einem der letzten vier Heimspiele durch (1U, 2N). Lediglich eine von sieben Begegnungen im Wildparkstadion endete mit weniger als 1,5 Toren.

Karlsruhe - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Mit vier Siegen in den vergangenen sechs Liga-Duellen arbeitete sich Nürnberg in der Tabelle Schritt für Schritt nach vorne und rangiert mittlerweile auf Platz 8. Der Rückstand auf die Aufstiegszone beträgt zwei Punkte. Nach fünf Jahren Zweitklassigkeit gieren die Mannen von Coach Cristian Fiél nach dem Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs.

In der Ferne lässt sich der Club nicht die Butter vom Brot nehmen und blickt auf zwei Erfolge am Stück. Mehr als 70 Prozent der Auswärtsspiele endeten mit drei oder mehr Toren. In den vergangenen sechs Paarungen in der Fremde stand jeweils mindestens ein Tor zu Buche.