Karlsruhe - Osnabrück Tipp, Prognose, Quoten | 19.01.2024

Unser Karlsruhe - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.01.2024 lautet: Erstmals in dieser Zweitliga-Saison ist der KSC seit fünf Ligaspielen ungeschlagen (2S, 3U). Die Gäste aus Osnabrück reisen mit der schwächsten Abwehr der 2. Bundesliga an. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir viele Tore.