Karlsruhe - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 05.11.2023

Unser Karlsruhe - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.11.2023 lautet: Unerwartet befindet sich der KSC nach elf Spieltagen im unteren Drittel der Tabelle. Kommenden Sonntag treffen die Badener auf den SC Paderborn. Wir nutzen in unserem Wett Tipp heute die Quoten der Buchmacher für eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Nach der Verpflichtung von Lars Stindl galt der KSC als Geheimkandidat auf die ersten drei Plätze. Davon sind die Badener jedoch weit entfernt. Fünf Punkte aus den letzten sieben Spielen beförderten die Hausherren in die Tiefen der 2. Bundesliga. Paderborn hat zwar nur drei Zähler mehr auf dem Konto (15) , kehrt jedoch nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal (3:1 vs. Freiburg) mit einer großen Portion Selbstvertrauen in den Liga-Alltag zurück.

Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns folgende Wette überlegt: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,45 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Paderborn auf „Beide Teams treffen: Nein“:

6 der letzten 7 Duelle im Stadion des KSC endeten mit „Beide Teams treffen: Nein“.

Der KSC (10.) und der SCP (14.) liegen in der Kategorie „Erwartbare Tore“ in der zweiten Tabellenhälfte.

Paderborn gab pro Spiel nur 4,4 Torschüsse ab (14.)

Karlsruhe vs Paderborn Quoten Analyse:

Christian Eichner muss sich mit seinem Team schleunigst etwas überlegen, um nicht endgültig in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga zu rutschen. Der KSC gewann nur eines seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele und holte über diesen Zeitraum magere fünf Zähler. Dennoch erhalten die Hausherren mit dem Heimvorteil Siegquoten bis 2,15.

Paderborn strauchelte jüngst in der Liga und blieb zwei Partien in Folge sieglos. Insgesamt passt die aktuelle Form, da der SCP07 nur eines seiner vergangenen sechs Ligaspiele verloren hat. Gelingt den Schwarz-Blauen nach dem Pokalsieg über Freiburg (3:1) der nächste Erfolg, stehen euch Wettquoten zwischen 3,00 und 3,30 zur Verfügung. Welcher Sportwetten Bonus derzeit eure Ansprüche erfüllt, erfahrt ihr in diesem Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Paderborn Prognose: Mittelmaß für den KSC

Ein Heimspiel nimmt für den KSC bereits im Vorfeld einer Partie etwas Druck von den Schultern der Spieler. Während die Badener auswärts nur 0,67 Punkte pro Spiel einfahren konnten und bereits 13 Gegentore zuließen, sieht es in der eigenen Arena deutlich besser aus. Fünf Gegentore nach fünf Heimspielen halfen dabei, zu Hause durchschnittlich 1,60 Punkte zu behalten.

Vermutlich haben sich die Verantwortlichen im Verein deutlich mehr von der eigenen Offensive erwartet. Bisher reichte es für die Schützlinge von Christian Eichner nur zu 1,5 Toren pro Spiel (12.).

Darüber hinaus passt das Verhältnis zwischen 5,4 abgegebenen Torschüssen pro Partie (5.) und 16,2 erwartbaren Toren (10.) noch nicht. Besonders in den letzten Begegnungen mit St. Pauli (0,47 xG), Schalke (1,06 xG) und Magdeburg (0,26 xG) blieb der Angriff der Badener blass.

Der Zeitpunkt für das Duell mit dem SC Paderborn ist ungünstig, haben die Hausherren im letzten Jahr doch kein Tor in zwei Vergleichen mit der Auswahl von Lukas Kwasniok erzielt.

Karlsruhe - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:2 St. Pauli (A), 3:0 Schalke (H), 3:0 Straßburg (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:2 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:1 Freiburg (A), 1:3 Hertha (A), 2:2 St. Pauli (H), 3:1 Braunschweig (A), 3:1 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Paderborn: 0:1 (H), 0:5 (A), 2:2 (A), 2:4 (H), 2:2 (A).

Die letzten Resultate der Paderborner lassen es vielleicht nicht vermuten, doch der Angriff der Gäste gehört mit 15,7 erwartbaren Toren (14.) ins untere Drittel der 2. Bundesliga. Mit 4,4 abgegebenen Torschüssen pro Spiel (14.) verwundert dieser unterdurchschnittliche Wert kaum.

Darüber hinaus konnte der SCP07 keines seiner letzten 17 Zweitliga-Spiele mit einer sogenannten „Weißen Weste“ beenden, was möglicherweise einen großen Teil zur hohen Quote auf „Beide Teams treffen: Nein“ beitrug. Mit 17,1 erwartbaren Gegentoren (10.) ist die Defensive der Kwasniok-Schützlinge jedoch keinesfalls katastrophal.

Für uns ist in diesem Duell unter anderem die Form beider Vereine von Bedeutung. Während der KSC mit fünf Punkten aus den letzten sieben Ligaspielen die drittschwächste Bilanz in diesem Zeitraum aufweist, hat Paderborn nach St. Pauli (16), Elversberg (14) und Hertha (12) die viertbeste Punkteausbeute für diesen Abschnitt. Somit könnt ihr euch durchaus für eine Wette auf einen „Sieg Paderborn“ entscheiden und dafür eine Quote in der Höhe von 3,00 bei Oddset sichern.

Unser Karlsruhe - Paderborn Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Offensive der Gäste hat in den vergangenen Wochen über den Erwartungen gespielt, ist jedoch eigentlich ein Angriff, der ins untere Tabellen-Drittel gehört (15,7 xG). Ebenfalls interessant sind die letzten Ergebnisse zwischen beiden Teams im Wildparkstadion: Sechs der vergangenen sieben Aufeinandertreffen in der Spielstätte des KSC endeten mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.