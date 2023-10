Karlsruhe – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Der KSC kam trotz frühzeitiger Führung in Magdeburg nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei brachte Fabian Schleusener die Gäste bereits nach elf Minuten in Front. Schalke kassierte im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Hertha BSC eine knappe 1:2-Niederlage. Den Ehrentreffer erzielte Yusuf Kabadayi. Zudem sah Kenan Karaman in der Schlussphase Gelb-Rot und wird gegen Karlsruhe fehlen.

Obwohl beide Teams in der Länderspielpause ihre Testspiele siegreich gestalteten, entscheiden wir uns für den Wett-Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 2,07 bei Betano .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs. Schalke auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Karlsruhe vs. Schalke Quoten Analyse:

Anhand der Karlsruhe Schalke Wettquoten am klassischen Drei-Weg-Markt lässt sich kein wirklicher Favorit auf drei Punkte erkennen. Aufgrund des Heimvorteils werden den Hausherren zwar leichte Vorteile eingeräumt, aber eine Quote von rund 2,20 für den Heimsieg lässt auf ausgeglichene Verhältnisse schließen.

Karlsruhe vs. Schalke Prognose: Geht Königsblau zum vierten Mal in Folge leer aus?

Gegenüber der vorherigen Saison haben sich die Karlsruher in der Tabelle verschlechtert und rücken gefährlich nahe an die Abstiegszone heran.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Karlsruhe - Schalke Statistik & Bilanz:

In der Fremde warten die Knappen weiterhin auf den ersten Triumph. Nur ein Punkt konnte in den Stadien des Gegners bisweilen geholt werden (1U, 4N). Mit sechs Toren in fünf Auswärtsspielen blieb die Offensive in der 2. Bundesliga weitestgehend harmlos. Betano hält ein breites Spektrum an Karlsruhe Schalke Wetten bereit und bietet zudem Neukunden eine lukrative Willkommensprämie. Detaillierte Informationen sind im Betano Wettanbieter Test ersichtlich.