Karlsruhe - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten | 02.02.2024

Unser Karlsruhe - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.02.2024 lautet: Seit sieben Ligaspielen ist der KSC ungeschlagen (4S, 3U). Wiesbaden beendete am letzten Spieltag zwar eine Serie von fünf sieglosen Spielen (3:1 vs. Hertha), ist in unserem Wett Tipp heute aber der klare Außenseiter.

Insgesamt arbeitete Markus Kauczinski 15 Jahre in verschiedenen Positionen für den Karlsruher SC. Am kommenden Spieltag kehrt er als Trainer von Wehen Wiesbaden zurück in den Wildpark. Der SVWW kassierte nach Kaiserslautern die meisten erwartbaren Gegentore (33,2 xGA) und wird mit den formstarken Hausherren schwer zu kämpfen haben. Karlsruhe setzte sich am vergangenen Spieltag in einer abwechslungsreichen Partie mit 4:3 beim HSV durch und stellte seine Serie auf sieben Ligaspiele ohne Niederlage.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Karlsruhe"

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Wiesbaden auf „Sieg Karlsruhe“:

Wiesbaden kassierte bereits 33,2 erwartbare Gegentore (17.).

Karlsruhe ist seit 7 Ligaspielen ungeschlagen (4S, 3U) und gewann zuletzt 3 Begegnungen in Folge.

Karlsruhe erarbeitete sich die drittmeisten erwartbaren Tore (33,7 xG).

Karlsruhe vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Seit mehreren Wochen schieben sich die Badener in der Tabelle mühsam in angenehmere Bereiche. Der KSC gewann die Hälfte seiner Heimspiele (5 von 10) und konnte sich in der Heimtabelle den fünften Rang sichern (18 Punkte).

Wiesbaden reist mit Rückenwind vom 19. Spieltag zum Karlsruher SC. Ein 3:1-Erfolg gegen Hertha beendete die Serie von fünf sieglosen Spielen in Folge.

Karlsruhe vs Wiesbaden Prognose: Ein torreicher Start ins Jahr 2024

Der KSC ist eine der gefürchtetsten Mannschaften im deutschen Unterhaus. Bis auf den HSV (38,6 xG) und Holstein Kiel (33,8 xG) erzielte kein Team der 2. Bundesliga mehr erwartbare Tore als die Badener (33,7 xG).

Die zwischenzeitlichen Schwierigkeiten in der Hinrunde gehören längst der Vergangenheit an. Seit Mitte November sind die Hausherren im deutschen Unterhaus ungeschlagen (4S, 3U).

Vor allem im eigenen Stadion ist die Mannschaft von Christian Eichner bärenstark, fuhr drei Siege bei den letzten vier Auftritten ein und erzielte im Wildpark 1,9 Treffer pro Partie. Zu Beginn des Jahres 2024 baute der KSC auf seinem letzten Sieg im alten Jahr auf (3:2 vs. Elversberg) und startete erfolgreich mit zwei Siegen in Serie.

Neun Tore aus den vorangegangenen drei Partien unterstreichen die fantastische Form der Eichner-Elf. Diese sollten die Gastgeber im Vergleich mit Wiesbaden aufrechterhalten können. Der Aufsteiger stellt mit 33,2 erwartbaren Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga.

Karlsruhe - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 4:3 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 3:1 Nürnberg (A), 3:1 Luzern (H), 4:0 Ulm (H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:1 Hertha (H), 0:1 Magdeburg (A), 2:1 Sandhausen (H), 1:1 St. Pauli (A), 1:3 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Wiesbaden: 0:1 (A), 2:2 (H), 0:1 (H), 2:1 (A), 0:2 (A).

Bisher trugen die beiden Mannschaften sechs Duelle im Wildpark aus, mit je drei Siegen für den KSC und den SVWW. Am 20. Spieltag geben wir den Hausherren einen klaren Vorteil. Sie haben mit 580 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum mehr als jeder andere Zweitligist gesammelt.

Der Aufsteiger aus Wiesbaden wird aus dem Spiel heraus kaum gefährlich (11 Tore) und lebt in erster Linie von den eigenen Standards. Schon acht Treffer gelangen der Kauczinski-Elf nach ruhenden Bällen. Zusätzlich erzielte der Tabellen-11. zwei Elfmetertore.

In der Ferne hat der SVWW allerdings große Schwierigkeiten und verlor drei der letzten vier Gastauftritte. Durchschnittlich sammelte Wehen nicht mehr als 1,00 Punkte pro Auswärtsspiel. Karlsruhe steht im eigenen Stadion bei 1,80 Punkten pro Partie.

Typisch für den KSC wäre eine Auseinandersetzung mit vielen Toren. Über die Hälfte der Spieltage beendete Karlsruhe mit Über 3,5 Toren im Spiel.

Unser Karlsruhe - Wiesbaden Tipp: Sieg Karlsruhe

Im deutschen Unterhaus erzielte keine Mannschaft aus dem Spiel heraus (Konter ausgenommen) mehr Treffer als der Karlsruher SC (27). Wiesbaden hingegen hat klare Defizite im Spiel mit dem Ball und erzielte erst elf Treffer aus dem offenen Spiel (16.). Vor heimischem Publikum trauen wir dem KSC auf jeden Fall den vierten Sieg in Serie zu.