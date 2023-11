Kasachstan – San Marino Tipp, Prognose, Quoten | 17.11.2023

Unser Kasachstan - San Marino Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 17.11.2023 lautet: Die Kasachen werden gegen San Marino ihre Hausaufgaben machen und sind in unserem Wett Tipp heute zu favorisieren.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute von einem deutlichen Sieg der Kasachen aus und wetten auf „Sieg Kasachstan (Handicap -2)".

Darum tippen wir bei Kasachstan vs San Marino auf „Sieg Kasachstan (HC -2)“:

Kasachstan vs San Marino Quoten Analyse:

Ein Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt sorgt für kaum Zweifel am deutlichen Heimsieg der Hausherren vom Kaspischen Meer. Eine Kasachstan San Marino Wettquote von durchschnittlich 1,05 untermauert diese These.

Keines der bisherigen drei Kräftemessen mit den Kasachen ging an den Kleinstaat im Norden Mittelitaliens (3N). Sollte es wider Erwarten zum ersten Erfolgserlebnis kommen, steht mehr als der 35-fache Wetteinsatz im Raum. Selbst das Remis scheint mit einer Quote von bis zu 15,00 fast ausgeschlossen.

Keines der bisherigen drei Kräftemessen mit den Kasachen ging an den Kleinstaat im Norden Mittelitaliens (3N). Sollte es wider Erwarten zum ersten Erfolgserlebnis kommen, steht mehr als der 35-fache Wetteinsatz im Raum. Selbst das Remis scheint mit einer Quote von bis zu 15,00 fast ausgeschlossen.

Kasachstan vs. San Marino Prognose: Schreibt San Marino in Zentralasien Geschichte?

Der bisher größte Erfolg im Zuge der gesamten EM-Qualifikation gelang am 2. Spieltag auf heimischem Boden mit einem knappen 3:2 gegen Dänemark. Zudem konnte zu Hause Nordirland (1:0) bezwungen werden. Hierbei handelte es sich gleichzeitig um das einzige Heimspiel, in dem ein „Clean Sheet“ aufgezeigt wurde.

Die Kicker aus San Marino sind als klarer Außenseiter in der Gruppe H gestartet und wurden dieser Rolle über acht Spieltage hinweg mehr als gerecht. Lediglich ein Tor konnte erzielt werden. Defensiv brannte es lichterloh. Satte 26 Gegentore mussten in acht Duellen hingenommen werden.

Kasachstan - San Marino Statistik & Bilanz:

Dem Team mangelt es deutlich an Qualität in den eigenen Reihen. Der gesamte Kader bringt einen Marktwert von 920.000 Euro auf die Waage und weist somit nur einen Bruchteil der Qualität von Kasachstan (21,4 Millionen Euro) auf. Ganze 109 Plätze liegen im FIFA-Ranking zwischen beiden Konkurrenten.

Kasachstan will den Traum von der erstmaligen Teilnahme an einer Europameisterschaft mit einem Sieg weiterhin am Leben erhalten und im Hinblick auf das Gipfeltreffen mit Slowenien am letzten Spieltag Selbstvertrauen tanken.