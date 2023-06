Katar – Honduras Tipp, Prognose & Quoten | 30.06.2023

Unser Katar - Honduras Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 30.06.2023 lautet: Beide Mannschaften unterlagen zum Auftakt und werden keine Ansprüche auf den Gruppensieg stellen. In einem mit kaum Highlights gespickten Match visieren wir wenig Tore an.



© Master1305 / Shutterstock