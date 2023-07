Keys - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Keys - Sabalenka Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: In einem Duell zweier Spielerinnen, die sich aktuell auf Rasen sehr wohl fühlen, dürfte die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Die Top 4 der WTA-Weltrangliste sind im Viertelfinale von Wimbledon 2023 noch im Rennen. Als Nummer 2 der Welt darf so natürlich auch Aryna Sabalenka auf den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere hoffen. In der Runde der letzten Acht bekommt es die Weißrussin am Mittwoch aber erstmal mit der US-Amerikanerin Madison Keys zu tun. Wir entscheiden uns bei dem Match mit einer Quote von 1.50 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Sabalenka“.

Darum tippen wir bei Keys vs Sabalenka auf „Sieg Sabalenka“:

Sabalenka kommt 2023 schon auf 16 Major-Siege

Die Weißrussin steht in der Weltrangliste 23 Plätze vor ihrer Gegnerin

Keys hat in Wimbledon noch nie das Viertelfinale überstanden

Keys vs Sabalenka Quoten Analyse:

Madison Keys wird aktuell im WTA Ranking auf Platz 25 geführt. So geht die US-Amerikanerin wenig überraschend bei der Keys vs Sabalenka Prognose gegen die Weltranglistenzweite mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.55 als Außenseiterin ins Rennen. Für einen Erfolg der Favoritin werden bei den besten Bookies, darunter auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer, Quoten im Schnitt von 1.52 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Keys vs Sabalenka Prognose: Erreicht Keys ihr erstes SW19-Halbfinale?

Madison Keys hatte es im Achtelfinale mit dem neuen Wunderkind Mirra Andreeva zu tun. Am Ende setzte sich die US-Amerikanerin gegen die 16-jährige mit 3:6, 7:6 und 6:2 durch. Die Nummer 25 stand aber im zweiten Satz schon kurz vor dem Aus, als die Russin einen Breakball zur 5:1-Führung hatte. Danach stellte die Spielerin aus Illinois ihr Spiel etwas um und entschied vor allem die Big Points für sich. Am Ende hatte die 28-jährige zwar ihren ersten Satz in Wimbledon verloren, aber das neunte Match in Folge gewonnen.

Vor dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte Keys in Eastbourne das dritte Rasenturnier ihrer Karriere gewonnen. Nun möchte die Nummer 25 der Welt an der Church Road erstmals ins Halbfinale einziehen. Bei den Australian Open stand Keys schon zweimal in der Runde der letzten 4 (2015, 2022). Und auch bei den French Open reichte es 2018 für das Semifinale. Das einzige Major-Finale spielte die US-Dame 2017 bei den US Open. In SW19 kann sie bisher mit einer Quote beim ersten Aufschlag von über 70 % überzeugen.

Das Jahr 2023 begann für Aryna Sabalenka bei den Australian Open mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel optimal. Auch bei den French Open war die Weißrussin eine der großen Favoritinnen, verlor aber ihr Halbfinale gegen Karolina Muchova. Nun steht die Nummer 2 der Welt auch in London wieder in der Runde der besten Acht. Auf dem Weg ins Viertelfinale hat die 25-Jährige nur in Runde 2 gegen Varvara Gracheva (WTA Nr. 41) einen Satz liegengelassen.

Das 6:4, 6:0 gegen Ekaterina Alexandrova (WTA Nr. 22) war für die Dame aus Minsk schon der 16. Major-Sieg in diesem Jahr. Vor allem im zweiten Satz war die Weißrussin extrem dominant und gab nur 11 Punkte ab. Damit hat Sabalenka jetzt schon eine persönliche Bestleistung aufgestellt. Die Weltranglistenzweite führt die verbliebenen Spielerinnen bei Assen (33) und Doppelfehlern (16) an. Zudem ist die 25-jährige vor allem gegen gesetzte Gegner besonders stark und kommt hier in den letzten 12 Duellen auf 10 Siege.

Keys - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Keys: 2:1 Andreeva, 2:0 Kostyuk, 2:0 Golubic, 2:0 Kartal, 2:0 Kasatkina

Letzte 5 Spiele Sabalenka: 2:0 Alexandrova, 2:0 Blinkova, 2:1 Gracheva, 2:0 Udvardy, 0:2 Kudermetova

Letzte Spiele Keys vs Sabalenka: 2:1, 0:2

2018 trafen beide Spielerinnen im Viertelfinale von Cincinnati erstmals aufeinander. Damals setzte sich Sabalenka ohne Satzverlust durch. 2021 folgte im Achtelfinale von Berlin auf Gras das zweite Kräftemessen. Dieses Mal hatte Keys in drei Sätzen das bessere Ende auf ihrer Seite.

Unser Keys - Sabalenka Tipp: Sieg Sabalenka

Sicher spielt Madison Keys mit dem Triumph in Eastbourne und dem Viertelfinaleinzug in Wimbledon bisher eine tolle Rasensaison. Aber gegen die Weltranglistenzweite steht die US-Spielerin vor einer großen Herausforderung. Aryna Sabalenka ist in diesem Jahr bei Grand Slams und gegen gesetzte Gegnerinnen besonders stark. Womöglich geht dieses Duell über 3 Sätze. Am Ende aber dürfte die Weißrussin das Halbfinal-Ticket lösen.