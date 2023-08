KF Tirana - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2023

Unser KF Tirana - Besiktas Tipp zum Conference League Spiel am 03.08.2023 lautet: Schon im Hinspiel in Istanbul war Tirana mit einer 1:3-Pleite gut bedient. Im Rückspiel dürften die „Schwarzen Adler“ mit einem weiteren Sieg den Deckel auf das Duell machen.

Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League gewann Besiktas in der Vorwoche daheim mit 3:1 gegen den albanischen Vizemeister KF Tirana. In einem weitestgehend einseitigen Spiel war der Sieg für die Hausherren mit 14:3 Schüssen in Richtung Tor und 73 Prozent Ballbesitz verdient.

Am Donnerstag reisen die „Schwarzen Adler“ zum Rückspiel in die albanische Hauptstadt. Auch hier schlagen sich die Wettquoten klar auf die Seite des BJK. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei KF Tirana vs Besiktas auf „Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore“:

Besiktas hat bisher alle Europapokal-Duelle gegen albanische Vereine gewonnen

Der BJK hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die „Schwarzen Adler“ sind seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen

KF Tirana vs Besiktas Quoten Analyse:

Schon im Hinspiel war der BJK der klare Favorit. Das ist natürlich auch im Qualitätsunterschied der beiden Teams begründet. Der komplette Kader der Istanbuler wird mit 104 Millionen Euro bewertet, während alle Spieler der Albaner gemeinsam nur auf fünf Millionen Euro kommen.

Auch beim Rückspiel gibt es für einen Sieg der „Schwarzen Adler“ somit gerade mal Quoten im Schnitt von 1,43. Dagegen erscheint bei der KF Tirana vs Besiktas Prognose aus Sicht der besten Buchmacher ein Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 6,68 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

KF Tirana vs Besiktas Prognose: Die Albaner hoffen noch auf die Sensation

Der KF Tirana ist mit 26 Titeln die Nummer 1 in Albanien. International konnte der Verein aber noch nicht viel reißen. Das beste Ergebnis stammt aus der Saison 2020/21. Hier schied man zunächst in der zweiten Runde der CL-Quali aus und erreichte dann in der Europa League durch ein Freilos die Playoffs. Dort gab es dann aber ein 0:3 gegen die Young Boys aus Bern. Schaut man auf die letzten elf Jahre, sieht die Europapokal-Bilanz mit zwei Siegen, zwei Remis und zehn Niederlagen nicht besonders rosig aus.

Trotzdem erklärte Trainer Orges Shehi nach dem Hinspiel in Istanbul, dass man noch Hoffnung auf das Weiterkommen habe. In der Vorsaison verpasste KF als Titelverteidiger die dritte Meisterschaft in den vergangenen 14 Spielzeiten nur denkbar knapp aufgrund des direkten Vergleichs gegen Partizani Tirana. In der laufenden UECL-Quali musste der „Klubi i Futbollit“ in Runde 1 gegen den georgischen Vizemeister Dinamo Batumi ran. Hier kam man nach einem 1:1 im Hinspiel daheim mit einem 2:1-Erfolg auf des Gegners Platz weiter.

Kein Team hatte in der Rückrunde 2022/23 in der Süper Lig mehr Punkte gesammelt als Besiktas. Der BJK ging in der zweiten Saisonhälfte nur einmal als Verlierer vom Platz. Da die „Schwarzen Adler“ die Hinrunde aber etwas verpatzt hatten, reichte die Aufholjagd nur für den dritten Platz in der Endabrechnung. In dieser Saison wollen die „Schwarz-Weißen“ in allen drei Wettbewerben wieder angreifen. Auch Coach Senol Günes versprach den Fans beim Saisonstart, dass es einzig und allein um den Gewinn der Meisterschaft gehe.

In der Saisonvorbereitung, die ohne Niederlage bestritten wurde, und im ersten Pflichtspiel setzte der Trainer zunächst auf eine eingespielte Stammelf ohne Neuzugänge. Dabei bringen Zugänge wie Onana (RC Lens), Amartey (Leicester City) und Rebic (AC Milan) durchaus Qualität mit. Weitere Transfers sollen noch getätigt werden. Nachdem Sportdirektor Ceyhun Kazanci in der Vorwoche entlassen wurde, beäugen die Fans das aktuelle Management aber besonders kritisch.

KF Tirana - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele KF Tirana: 1:3 Besiktas (A), 2:1 Dinamo Batumi (A), 1:1 Dinamo Batumi (H), 2:1 FC Struga (A), 0:1 Rrogozhine (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas: 3:1 Tirana (H), 2:1 Racing Straßburg (H), 4:0 Mezökövesd (H), 1:1 FC Augsburg (H), 3:3 Konyaspor (H)

Letzte Spiele KF Tirana vs Besiktas: 1:3 (A)

Beide Vereine trafen am Donnerstag erstmals aufeinander. Besiktas hat gegen Vereine aus Albanien mit fünf Siegen in fünf Spielen und 9:1 Toren eine beinahe makellose Bilanz. Der KF Tirana verlor dagegen zuvor schon zwei Vergleiche mit Kayserispor in der EL-Quali der Saison 2006/07.

Unser KF Tirana - Besiktas Tipp: Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore

Besiktas ist auch ohne Neuzugänge in guter Frühform. Gegen Tirana erwarten wir nun den einen oder anderen neuen Spieler in der Startelf. Schon im Hinspiel war der BJK die klar bestimmende und tonangebende Mannschaft. Dieses Kräfteverhältnis dürfte sich auch im Rückspiel bestätigen. Zudem rechnen wir erneut mit einigen Toren.