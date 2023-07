KF Tirana - Dinamo Batumi Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser KF Tirana - Dinamo Batumi Tipp zum Conference League Quali Spiel am 13.07.2023 lautet: In der ersten Quali-Runde zur Conference League treffen viele „No Names“ aufeinander. Der georgische Vizemeister ist für uns im Hinspiel am Donnerstag in der albanischen Hauptstadt aber zurecht der leichte Favorit.

In Runde 1 der Qualifikation für die UEFA Conference League 2023/24 sind 62 Teams am Start und kämpfen um 31 Tickets für die zweite Runde. Dazu gehören auch KF Tirana und der FC Dinamo Batumi. Am Donnerstag empfängt der albanische Vizemeister im heimischen Air Albania Stadium den georgischen Vizemeister zum Hinspiel. Das Rückspiel steigt dann in der kommenden Woche in der georgischen Hafenstadt. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1.65 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei KF Tirana vs Dinamo Batumi auf „DC x/2 & Unter 3,5 Tore“:

Dinamo Batumi steht Mitten in der Saison 2023

Die Georgier standen 2021/22 immerhin in der dritten Quali-Runde zur Conference League

Tirana hat die letzten 6 Europapokal-Partien allesamt verloren

KF Tirana vs Dinamo Batumi Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert hat Dinamo Batumi mit 8 Mio. zu 5 Mio. Euro bei Tirana leicht die Nase vorne. Der georgische Vizemeister befindet sich zudem mitten in der Saison 2023, während die neue Spielzeit in Albanien erst im August beginnt. So schicken die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Gäste bei der KF Tirana vs Dinamo Batumi Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2.46 als leichte Favoriten ins Rennen. Doch auch ein Erfolg der Hausherren erscheint mit durchschnittlichen Quoten von 3.00 nicht viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

KF Tirana vs Dinamo Batumi Prognose: Kann Tirana die fehlende Spielpraxis kompensieren?

Der Klubi i Futbollit Tirana ist mit 26 Titeln der Rekordmeister in Albanien. In den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 sicherte sich der KF aber die einzigen Meisterschaften in den letzten 14 Jahren. Da man in der vergangenen Saison den direkten Vergleich gegen den Stadtrivalen Partizani verloren hatte, reichte es am Ende trotz Punktgleichheit und der besseren Tordifferenz nur für den zweiten Platz in der Endabrechnung. Beide Teams kassierten in 36 Meisterspielen neun Niederlagen.

Zudem hatte Tirana auch noch das Pokalfinale mit 0:1 nach Verlängerung gegen Egnatia verloren. Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison gewann der Vizemeister in der Vorwoche mit 2:1 beim Zweitligisten Struga. Im Europapokal konnte der Verein bisher noch keinen wirklichen Eindruck hinterlassen. In der Saison 2020/21 stand man zum ersten und einzigen Mal in den Playoffs für eine Gruppenphase (EL), verlor dort aber gegen die Young Boys (0:3).

Im Jahr 1998 feierte der FC Dinamo Batumi mit dem Pokalsieg den ersten großen Erfolg der Vereinsgeschichte. In der Saison 2021 kam dann für die „Hellblau-Weißen“ unter Coach Gia Geguchadze der erste Meistertitel hinzu. Im Vorjahr musste sich der Titelverteidiger allerdings mit dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Rekordchampion Dinamo Tiflis begnügen. Mit 87 Treffern in 36 Spielen hatten die Männer aus der Hafenstadt dafür die beste Offensive der Liga gestellt.

In dieser Saison der Erovnuli Liga hat der Verein Kurs auf die zweite Meisterschaft genommen und führt die Tabelle nach 19 von 36 Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an. Bisher musste Batumi nur eine Saisonpleite hinnehmen. Auswärts ist Dinamo noch ungeschlagen. Einen kleinen Rückschlag setzte es in der Vorwoche mit der Niederlage im Supercup-Finale gegen Dinamo Tiflis. Im Europapokal wartet die Mannschaft noch auf die erste Teilnahme an einer Gruppenphase.

KF Tirana - Dinamo Batumi Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele KF Tirana: 2:1 Struga (A), 0:1 Rrogozhine (H), 2:1 Shijak (A), 2:2 Balish (H), 3:1 Laci (A)

Letzte 5 Spiele Dinamo Batumi: 1:1 Dinamo Tiflis (A), 0:0 Kutaisi (A), 2:1 Saburtalo (H), 1:1 Kutaisi (H), 2:1 Dinamo Tiflis (A)

Letzte Spiele KF Tirana vs Dinamo Batumi: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. Tirana kommt auf drei Duelle gegen eine Mannschaft aus Georgien. In drei Erstrunden-Spielen der Champions League-Qualifikation (2003/04 und 2020/21) gegen Dinamo Tiflis gab es zwei Siege und eine Niederlage für die Albaner. Beide Male zog der KF in die nächste Runde ein. Für Dinamo Batumi steht dagegen das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Albanien an.

Unser KF Tirana - Dinamo Batumi Tipp: DC x/2 & Unter 3,5 Tore

Im Vorjahr verlor Tirana alle vier Europapokal-Spiele gegen Düdelingen und Zrinjski Mostar. Auch Batumi hat international noch keine Bäume ausgerissen. Aber die Georgier bringen am Donnerstag wenigstens die nötige Spielpraxis mit. Zudem kam man schon vor zwei Spielzeiten in der ECL-Quali wenigstens in die dritte Runde. So trauen wir den Gästen in einem eher defensiv geprägten Spiel mindestens einen Punkt zu.