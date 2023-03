Kiel - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Am 26. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga im Holstein-Stadion zum Duell zwischen Kiel und Bielefeld. Die Störche stehen im gesicherten Mittelfeld und brauchen nur noch wenige Punkte bis zum endgültigen Klassenerhalt. Die Arminia hat hingegen Anfang März Coach Daniel Scherning und Sportchef Samir Arabi entlassen. Der neue Trainer Uwe Koschinat soll den Absteiger nun in der Liga halten. Der Anfang war recht vielversprechend. Gegen die KSV, die in den letzten Jahren ein Lieblingsgegner war, soll der Aufwärtstrend nun fortgesetzt werden. Die Buchmacher sehen am Sonntagnachmittag aber die Hausherren leicht vorne. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,73 bei Bet365 für die Wette „Über 2,5 Tore“.