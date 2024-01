Kiel – Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2024

Unser Kiel - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.01.2024 lautet: Die Recken aus Schleswig-Holstein spielen eine starke Saison und dürften in unserem Wett Tipp heute ihre Leistungen auch gegen den Abstiegskandidaten aus Braunschweig krönen.

Vor der Winterpause löste Holstein Kiel mit einem souveränen 3:0 gegen Hannover den FC St. Pauli als Tabellenführer ab und stellte die Herbstmeisterschaft sicher. Die Eintracht hat zum Ende der Hinrunde an Stärke gewonnen und feierte gegen Wiesbaden (3:1) und Kaiserslautern (2:1) zwei Triumphe. Ob der Aufwärtstrend beim Tabellen-Primus fortgeführt werden kann, ist mehr als fraglich.

Aufgrund der Heimstärke sehen wir die Recken von der Ostseeküste in der Favoritenrolle. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Kiel & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,80 bei AdmiralBet ab .

Darum tippen wir bei Kiel vs Braunschweig auf „Sieg Kiel & Beide Teams treffen“:

Kiel vs Braunschweig Quoten Analyse:

Vier der letzten fünf Kräftemessen im Kieler Holstein-Stadion endeten mit Toren auf beiden Seiten. Auch diesmal offenbarte der Markt „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,56 eine deutliche Tendenz zu beiderseitigen Toren. Hier geht es zum Winamax Test .

Kiel vs. Braunschweig Prognose: Stellt Braunschweig dem Spitzenreiter ein Bein?

Nachdem Kiel den Saisonauftakt mit drei Niederlagen in sieben Spielen durchwachsen gestaltet hatte, zeichnete sich anschließend ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Nur eines der letzten zehn Spiele im deutschen Unterhaus des Fußballs ging verloren.

Dem 0:2 gegen Nürnberg standen auf der anderen Seite sieben Siege und zwei Remis gegenüber. An den letzten fünf Liga-Spieltagen wurden 15 Punkte eingefahren - mehr geht nicht!

Mit 35 erbeuteten Zählern grüßt Holstein Kiel von der Tabellenspitze und hegt ernsthafte Ansprüche, erstmals in der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga aufzusteigen.

Auf heimischem Boden spielten die Mannen von Trainer Marcel Rapp, der bereits die dritte Saison an der Seitenlinie agiert, kürzlich stark auf und holten drei Siege am Stück. Der Angriff ist zu Hause eine Wucht und erzielte 19 Treffer in neun Spielen. Die Defensive steht mit 16 Gegentoren auf wackeligen Beinen und hielt nur einen „Clean Sheet“.