Kiel - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Wichtiges Spiel für beide Teams im Holstein-Stadion. Während es für die Heimmannschaft nach starkem Saisonstart zuletzt zwei Dämpfer setzte, konnte Elversberg nach vier sieglosen Spielen zu Beginn einiges an Boden gutmachen. Mit einem weiteren Sieg könnte die SVE den Anschluss ans obere Tabellendrittel herstellen. Sowohl die Störche als auch Elversberg mussten in dieser Saison schon 14 Gegentore hinnehmen.

Darum tippen wir bei Kiel vs Elversberg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Kiel vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Störche aus Kiel mit einer leichten Favoritenrolle in die kommende Begegnung gehen, was durch eine Heimsieg-Quote von 2,15 zu einer Auswärtssieg-Quote von 2,95 verdeutlicht wird.