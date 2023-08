Kiel - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2023

Unser Kiel - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.08.2023 lautet: Das Duell zweier Gewinner des ersten Spieltags verspricht eine enge Kiste zu werden. Die Zuschauer dürfen sich dabei über Tore auf beiden Seiten freuen.

Der erste Tabellenführer der Saison 2023/24 der 2. Bundesliga heißt Greuther Fürth. Das Kleeblatt siegte am ersten Spieltag daheim mit 5:0 gegen Paderborn und katapultierte sich mit diesem Kantersieg an die Spitze. Seit Einführung der eingleisigen 2. Liga im Jahre 1981 gab es keinen höheren Auftaktsieg.

Die SpVgg will diese Position am kommenden Wochenende am liebsten verteidigen. Die Mittelfranken sind am Samstag an der Kieler Förde zu Gast. Die Buchmacher rechnen hier mit einer ausgeglichenen Partie. Wir spielen mit einer Quote von 1,46 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Fürth auf „Beide Teams treffen“:

In allen Duellen beider Teams in Kiel trafen beide Teams ins Schwarze

Das Torverhältnis von Fürth in den 3 Testspielen lautete 13:10

Die Störche blieben nur in einer der letzten 14 Liga-Heimpartien ohne eigenes Tor

Kiel vs Fürth Quoten Analyse:

In der Vorsaison lagen in der Endabrechnung nur fünf Punkte zwischen beiden Teams. Zudem haben beide Mannschaften am ersten Spieltag schon den ersten Sieg der neuen Saison eingefahren. Das sind zwei der Gründe, warum sich die Buchmacher für Fußball Wetten hier auf keinen Favoriten festlegen können.

Für einen Heimsieg werden bei der Kiel vs Fürth Prognose durchschnittliche Quoten von 2,41 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,68.

Kiel vs Fürth Prognose: Kann das Kleeblatt seine Auswärtsschwäche ablegen?

Im siebten Zweitliga-Jahr in Folge gab es in Kiel einen großen Umbruch. 16 Spieler verließen die KSV. In diesem Zuge wurde der Kader auch weiter verjüngt. Nach 61 Gegentreffern in der Vorsaison und nur fünf Partien ohne Gegentor wollte sich Trainer Marcel Rapp vor allem der Defensive widmen. Schon in den Testspielen zeigte die Abwehr Ansätze neuer Stabilität. Auch am vergangenen Wochenende in Braunschweig spielten die Störche zu Null. Lange Zeit sah alles nach einem torlosen Remis aus.

Doch Joker Holmbert Fridjonsson traf in der 92. Minute nach Kopfballvorlage des japanischen Neuzugangs Shuto Machino zum verdienten 1:0-Sieg. Die Tatsache, dass die Norddeutschen ab der 51. Minute in Überzahl agieren durften, spielte den Gästen natürlich in die Karten. Danach setzten sich die Kieler in der Hälfte der Eintracht fest, fanden allerdings nur selten eine Lücke. Vor den eigenen Fans kassierte die KSV in der Vorsaison sieben Niederlagen. Nur drei Teams waren hier noch schlechter.

Am Ende der Vorsaison hatte sich die SpVgg mit einem 4:0-Heimerfolg gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt in die Sommerpause verabschiedet. In der Vorbereitung auf die neue Saison hatte die Offensive von Fürth mit 28 Toren in sechs Testspielen auch eine bemerkenswerte Frühform unter Beweis gestellt. Und genau an diesem Punkt knüpfte das Kleeblatt am 1. Spieltag im Heimspiel gegen Paderborn an. Sicher war die Aufgabe nach dem frühen Platzverweis gegen die Gäste (8. Minute) nicht mehr ganz so schwer.

Trotzdem agierte die Elf von Coach Alexander Zorniger mit viel Konsequenz im Passspiel und besetzte die Räume sehr gut. Am Ende übertrafen die Mittelfranken ihren Expected-Goals-Wert von 3,4 um 1,6 Tore. Auch die Balance zwischen Offensive und Defensive funktionierte, anders als in den Testspielen, deutlich besser. Fürth kassierte in der Vorsaison nur zwei Heimpleiten. Dafür war man mit lediglich zwei Siegen und zehn Punkten in der Fremde das schwächste Team der Liga.

Kiel - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Braunschweig (A), 0:4 Esbjerg (A), 1:0 Slovacko (H), 1:0 Weiche Flensburg (A), 9:0 Rantzau (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 5:0 Paderborn (H), 4:4 Liverpool (H), 4:4 Gornik Zabrze (H), 5:2 Ansbach (A), 4:0 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Fürth: 2:1 (H), 2:2 (A), 1:2 (A), 1:3 (H), 1:1 (H)

In der 2. Liga trafen beide Teams zehn Mal aufeinander. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen und vier Remis komplett ausgeglichen. Allerdings konnte Fürth nur ein einziges von fünf Gastspielen an der Förde gewinnen (3:1 im Oktober 2020), bei zwei Remis und zwei Niederlagen. In den fünf Partien in Kiel trafen immer beide Teams und es fielen insgesamt 17 Tore.

In der vergangenen Saison kassierte Alexander Zorniger am 18. Spieltag seine erste Niederlage als Kleeblatt-Coach mit einem 1:2 in Kiel. SpVgg-Stürmer Hrgota traf am Sonntag gegen Paderborn doppelt. Kommt nun ein weiterer Treffer hinzu, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2,75.

Unser Kiel - Fürth Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. Beide Teams sind gut in die neue Saison gestartet. Kiel war allerdings in der Vorsaison recht heimschwach, während Fürth in der Fremde große Probleme hatte. Zudem konnte das Kleeblatt bisher nur einmal an der Förde gewinnen. Allerdings steht diese Paarung für Treffer auf beiden Seiten. Diese Serie dürfte sich am Samstag fortsetzen.