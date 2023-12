Kiel - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Holstein Kiel sammelte bisher die meisten Siege aller Mannschaften der 2. Bundesliga und könnte mit einem Sieg gegen Hannover 96 den Platz an der Sonne im Unterhaus des deutschen Fußballs erobern. Mit den Niedersachsen wartet ein unangenehmer Gegner, der zuletzt jedoch Schwierigkeiten hatte, drei Punkte einzufahren.

Wir vertrauen auf die starke Form der Gastgeber und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg Kiel” mit einer Quote von 2,22 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Kiel vs Hannover auf “Sieg Kiel”:

Kiel gewann die letzten 4 Spiele in Folge in der 2. Bundesliga.



Hannover 96 konnte keines der letzten 4 Spiele gewinnen.



Das letzte Duell zwischen den beiden Mannschaften gewann Kiel klar mit 5:1.



Kiel vs Hannover Quoten Analyse:

Die Störche werden von den Wettanbietern als leichter Favorit in der anstehenden Begegnung mit Hannover 96 gesehen und bekommen auf dem Drei-Weg-Markt eine Quote von 2,22 für einen Sieg zugewiesen. Die Quote für einen Auswärtssieg Hannovers liegt etwas höher bei 2,96.

Als wahrscheinlichste Torschützen werden die beiden Kiel-Spieler Benedikt Pichler und Shuto Machino angesehen, deren Quote auf einen Treffer im Spiel bei etwa 2,45 liegt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Hannover Prognose: Kann Hannover mal wieder einen Sieg einfahren?

Kiel hat sich mit vier Siegen in Folge auf den zweiten Platz der Tabelle hochgearbeitet und steht punktgleich hinter dem Spitzenreiter St. Pauli. Sollten die Hamburger im Spiel gegen Wiesbaden Punkte liegen lassen, könnte der Sprung an die Spitze der gesamten Liga für die Störche in greifbare Nähe rücken. Die Kieler konnten mit zehn Siegen die meisten Spiele aller Teams in der Liga einfahren und erzielten dabei die viertmeisten Tore im Ligavergleich.

Im Spiel nach vorne können sich die Kieler vor allem auf ihr Spiel über die Außen verlassen. So konnte Linksverteidiger Tom Rothe schon fünf Tore vorlegen, zudem steht das Team aus dem Norden bei der Flanken-Genauigkeit mit im Schnitt 31 Prozent auf dem ersten Platz der gesamten Liga.

Hannover 96 spielt eine recht solide Saison bisher und steht mit 24 Punkten auf dem sechsten Platz der Tabelle. Mit sechs Remis sammelten die Männer von Trainer Stefan Leitl die zweitmeisten Remis der gesamten Liga. Drei der letzten vier Spiele endeten mit einem Remis bei einer Niederlage. Hannover konnte mit 30 eigenen Treffern genauso viele Tore erzielen wie der kommende Gegner aus Kiel und fing sich sogar drei Gegentore weniger ein, steht also mit einer besseren Torbilanz, aber acht Punkten weniger auf dem Konto da.

Die Hannoveraner erzielten bisher die meisten Elfmeter-Tore aller Teams und trafen bisher im Schnitt in jedem zweiten Spiel der Saison vom Punkt aus. Bester Scorer der 96er ist in dieser Saison Cedric Teuchert mit acht Treffern, der deutsche Mittelstürmer fällt jedoch momentan verletzt aus. Ersatzmann Havard Nielsen kommt bisher auf fünf erzielte Tore.

Kiel - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Düsseldorf (A), 3:2 Wiesbaden (H), 3:0 Kaiserslautern (A), 4:2 HSV (H), 1:1 Osnabrück (A).



Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Karlsruhe (H), 0:1 Paderborn (A), 2:2 Hertha (H), 0:0 St. Pauli (A), 2:0 Braunschweig (H).



Letzte 5 Spiele Kiel vs. Hannover: 5:1 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 0:3 (H), 1:0 (H).



Im DFB-Pokal mussten die Störche in der zweiten Runde gegen Magdeburg nach Elfmeterschießen die Segel streichen. Hannover 96 unterlag schon in der ersten Runde des Wettbewerbs dem SV Sandhausen, ebenfalls nach Elfmeterschießen. Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden Teams in den 14 gespielten Partien in der 2. Bundesliga, stehen die Roten aus Hannover mit sieben Siegen bei drei Remis und vier Niederlagen etwas besser da. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,8 Tore.

Übrigens fielen in zehn der 16 Spiele in dieser Spielzeit von Hannover 96 mindestens drei Treffer, bei den Kielern waren es immerhin neun Spiele. So könnte sich eine Wette mit dem Bestandteil "Über 2,5 Tore" als durchaus lohnend herausstellen.

Unser Kiel - Hannover Tipp: Sieg Kiel

Kiel konnte noch in keinem Heimspiel dieser Saison eine Weiße Weste wahren, während Hannover in sieben der acht Auswärtsspiele mindestens einen Gegentreffer einstecken musste. Wir sehen also auch im kommenden Match gute Chancen auf beiden Seiten des Spielfeldes auf die Fans zukommen, vertrauen jedoch der Fähigkeit der Störche, die entscheidenden Tore zum richtigen Zeitpunkt zu erzielen.