Kiel - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser Kiel - Hertha Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.09.2023 lautet: Die Offensive der Hertha kommt langsam in Fahrt und trifft am Sonntag auf eine heimstarke Mannschaft aus Kiel. Wir erwarten eine torreiche Begegnung, zu der beide Teams etwas beitragen.

Spannender Showdown in Kiel! Während die Heimmannschaft zuletzt einen Dämpfer einstecken musste, steigerte sich das Auswärtsteam aus Berlin und gewann zwei der letzten drei Partien deutlich.

Da wir keinen eindeutigen Sieger in dieser Partie ausmachen können, konzentrieren wir uns auf die Offensiven der beiden Teams und entscheiden uns für die Wette „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,35 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Kiel vs Hertha auf „Über 3,5 Tore“:

Die Störche konnten saisonübergreifend in keinem der letzten 17 Heimspiele eine weiße Weste bewahren.

Hertha BSC erzielte in den vergangenen 3 Spielen 12 Tore und traf dabei jeweils in der ersten und der zweiten Hälfte.

In den letzten beiden Auswärtsspielen fing sich die Hertha 9 Gegentreffer, 4 davon in der ersten Hälfte und 5 in Halbzeit zwei.

Kiel vs Hertha Quoten Analyse:

Die Auswärtsmannschaft aus Berlin geht als minimaler Favorit in dieses Rennen. Das lassen zumindest die Sieg-Quoten der Bookies vermuten, die mit 2,35 zu 2,60 leicht in Richtung der „Alten Dame“ ausschlagen. Wirklich nachvollziehbar ist das nicht, so gewann Kiel bisher zwei der ersten drei Heimspiele und die Hertha konnte noch keinen Punkt in der Ferne einheimsen.

Bei einem Unentschieden winkt eine Quote von 3,75, während ein Blick auf den Über/Unter-Markt zeigt, dass im Spiel mehr als 2,5 Tore erwartet werden bei einer Quote von 1,5. Tipp-Freunde, die über den mobilen Weg ihre Wette abgeben möchten, sollten sich die Sportwetten Apps mal genauer ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Hertha Prognose: Nächstes Tor-Spektakel mit Berliner Beteiligung?

Die Tormaschinerie der „Alten Dame“ kommt langsam in Fahrt, vor allem in Person von Neuzugang Haris Tabaković. Der Schweizer traf in den letzten drei Zweitliga-Partien mindestens doppelt.

Die Hertha steht auf dem 15. Tabellenplatz, nachdem der Einstand in die aktuelle Spielzeit mit drei Niederlagen in Folge gründlich misslang. Zwei Heimsiege in Folge sorgten zuletzt jedoch dafür, dass der Bundesliga-Absteiger den Anschluss an die Tabellenmitte wiederherstellen konnte.

Die Störche aus Norddeutschland starteten hingegen mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien stark in die aktuelle Saison und belegen nach sechs Spieltagen den dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Düsseldorf und dem HSV.

Dabei stehen die Kieler mit zehn eigenen Treffern und elf Gegentoren mit einer negativen Tordifferenz da, was hauptsächlich an der üblen 1:5-Klatsche gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag liegt.

Kiel - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:5 St. Pauli (A), 2:1 Paderborn (H), 2:0 Schalke (A), 2:4 Magdeburg (H), 2:0 Gütersloh (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:0 Braunschweig (H), 4:6 Magdeburg (A), 5:0 Fürth (H), 0:3 HSV (A), 5:0 Jena (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Hertha: 4:1 n.E. (Pokal, H), 1:5 (A), 2:1 (H), 1:3 (A), 2:4 (A).

Der direkte Vergleich der beiden Teams kann nicht wirklich als Referenz herhalten, so trafen die beiden Kontrahenten zuletzt im Jahr 2002 in der ersten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Alle weiteren Begegnungen liegen weit über 40 Jahre zurück. Beide Teams fangen sich in der aktuellen Spielzeit 1,8 Gegentore pro Partie und erzielten rund 90 Prozent ihrer eigenen Treffer innerhalb des Strafraums.

Bei den Störchen konnten sich bei zehn Saisontreffern schon acht verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen, während sich bei der Hertha die zwölf Saisontore auf fünf Spieler verteilen. Sieben Treffer konnte der Schweizer Neuzugang Haris Tabaković bereits erzielen und führt damit die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Wer auf einen weiteren Treffer des Schweizers beim Spiel Kiel gegen Hertha tippen möchte, kann sich bei unserem Wettanbieter Vergleich einen Überblick verschaffen.

Unser Kiel - Hertha Tipp: Über 3,5 Tore

Holstein Kiel zeigte zuletzt eklatante Schwächen in der Defensive, ist aber zu Hause weiterhin eine Bank. Nur gegen die enorm starke Offensive der Magdeburger musste man sich bisher vor heimischem Publikum geschlagen geben. Mit sechs Aluminium-Treffern in der aktuellen Spielzeit hatten die Störche zudem eine gehörige Portion Pech im Abschluss.

Die Hertha aus Berlin zeigte hingegen eindrucksvoll ihre zwei Gesichter. Starken offensiven Leistungen folgten teils vogelwilde Aussetzer in der Rückwärtsbewegung. Einen wilden Schlagabtausch erwarten wir auch im kommenden Spiel in Kiel.