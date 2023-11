Kiel - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Kiel - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Im Duell zwischen den beiden norddeutschen Spitzenklubs sollten einige Tore fallen. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute ein Spiel auf Augenhöhe.

Der Tabellenzweite aus Hamburg reist zum Fünftplatzierten aus Kiel, mit der Mission, den Platz an der Sonne der 2. Bundesliga zurückzuerobern. Für die Störche geht es darum, den Anschluss an die Spitzenplätze nicht zu verlieren.

Darum tippen wir bei Kiel vs HSV auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Kiel vs HSV Quoten Analyse:

Ein Tipp auf ein Remis mit einer Quote von 3,90 könnte sich als durchaus lohnenswert erweisen, so endeten doch sechs der zehn bisherigen Duelle in der 2. Bundesliga zwischen Kiel und dem HSV mit einem Remis.

Kiel vs HSV Prognose: Kann Kiel mal wieder zu Hause gewinnen?

Die letzen drei Heimspiele konnten nicht gewonnen werden, so belegt Kiel mit sieben erspielten Punkten vor heimischem Publikum nur Platz 15 der Heimtabelle. Bester Torschütze der Störche in der laufenden Saison ist Benedikt Pichler mit vier Treffern. Die meisten Vorlagen sammelte Neuzugang Tom Rothe, dem bisher vier Assists gelangen.

Dabei konnte der HSV nur eines der sechs Auswärtsspiele in dieser Saison gewinnen, nie zuvor sammelten die Hamburger weniger Punkte (6) in einer Zweitliga-Saison in den ersten sechs Gastspielen. Der beste Torschütze der Hamburger ist Robert Glatzel mit acht Treffern, bester Scorer ist der Ex-Kieler Laszlo Benes mit sieben Toren und fünf Vorlagen. Der slowakische Mittelfeldspieler führt mit 13 Torbeteiligungen zudem die Scorerliste der 2. Bundesliga an.