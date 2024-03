Kiel - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Kiel - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Der KSC gewann zwei Liga-Spiele in Folge jeweils 4:0. Hält die starke Form an, wird der Aufstieg noch mal Thema. Ohne Torerfolg geht der KSC im Wett Tipp heute nicht vom Feld.

Zwei Spiele, zwei Siege, 8:0 Tore - so fiel die Bilanz der vergangenen beiden Spieltage des Karlsruher SC aus. Die Badener (48) haben nach Düsseldorf (50 Tore) die zweitbeste Offensive im deutschen Unterhaus und treffen in Kiel auf die zweitschwächste Heim-Verteidigung der 2. Bundesliga (22 Gegentore). Kiel hält sich weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, muss aber schleunigst etwas an der Mini-Ergebniskrise (2 sieglose Spiele in Serie) ändern, ansonsten droht Druck von hinten.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute bei Tipwin und setzen mit einer Quote von 2,20 auf „Karlsruhe Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Karlsruhe auf „Karlsruhe Über 1,5 Tore“:

Nur Kaiserslautern (24) kassierte zu Hause mehr Gegentore als Kiel (22).

Karlsruhe verlor nur eines der letzten 12 Ligaspiele (6S, 5U) und erzielte in diesem Zeitraum die meisten Tore (31).

Der KSC belegt in der Rückrundentabelle Rang 2 (7 Spiele, 14 Punkte).



Kiel vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Im Zeitraum der letzten zwölf Spieltage waren Kiel und Karlsruhe (je 23 Punkte) die besten Punktesammler der 2. Bundesliga. Zwei sieglose Liga-Spiele in Folge sind für die Buchmacher noch kein Grund, die Siegquoten für die Störche in ihren Sportwetten Apps dramatisch anzupassen.

Kiel startet als Tabellenzweiter und Favorit mit Quoten bis 2,05 in diesen Vergleich. Ein Auswärtssieg des KSC ist mit Wettquoten von 3,10 bis 3,30 die deutlich attraktivere Variante in diesem Duell.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Karlsruhe Prognose: Aufholjagd des KSC

Sieben Spieltage sind in der zweiten Saisonhälfte absolviert. Bis auf St. Pauli (15) war in der Rückrunde kein Zweitligist erfolgreicher als der Karlsruher SC (14). Die Badener wandelten ihre Torfreude zuletzt immer besser in Erfolg um und fuhren jüngst zwei 4:0-Siege in Serie ein (Kaiserslautern, Fürth).

Der zweitbeste Angriff der 2. Bundesliga (48 Tore) erzielte in sieben Rückrunden-Spielen bereits 18 Treffer - Liga-Bestwert in diesem Zeitraum! In der jetzigen Phase gibt es keinen Grund, von einer Fortsetzung der Torlaune abzusehen.

Karlsruhe erzielte in drei der letzten vier Auswärtsspiele Über 1,5 Tore und hob damit die Quote an Gastauftritten mit mindestens zwei Treffern auf 55 Prozent an. Gegen Kiel könnte diese Zahl weiter in die Höhe schnellen. Die Gastgeber kassierten in mehr als der Hälfte (58 Prozent) ihrer Heimspiele Über 1,5 Gegentore.

Viel zu oft kassierten die Störche im eigenen Stadion zu einfache Gegentore. Nur Kaiserslautern (24) schluckte zu Hause mehr Gegentreffer als die Kieler (22). Im Verhältnis kassierte die Mannschaft von Marcel Rapp überproportional viele Gegentore (22/34) im Holstein-Stadion.

Kiel - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:2 Hertha (A), 3:4 St. Pauli (H), 4:0 Paderborn (A), 1:0 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 4:0 Fürth (H), 4:0 Kaiserslautern (A), 2:2 Düsseldorf (H), 0:2 Braunschweig (A), 2:2 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Karlsruhe: 2:0 (A), 2:1 (H), 4:1 (A), 0:2 (H), 2:2 (A).



Die Defensive der Hausherren wurde im Laufe der letzten beiden Spieltage zum übergeordneten Thema des Tabellen-Zweiten, der gegen St. Pauli (3:4) und Hertha (2:2) insgesamt sechs Gegentore zuließ.

Findet Kiel nicht umgehend einen Ansatz, um diese Flut an Gegentoren drastisch zu reduzieren, gerät der Aufstiegsplatz in Gefahr. Die Störche belegen in der Rückrundentabelle nur den 13. Platz, sammelten in sieben Auftritten erst acht Punkte und damit sechs weniger als die Gäste (14).

Der KSC verlor nur eine seiner letzten zwölf Zweitliga-Partien (6S, 5U). In den vergangenen drei direkten Aufeinandertreffen gewannen zwar stets die Kieler, der letzte KSC-Sieg gegen die Störche gelang aber im Holstein-Stadion (2:0).

Karlsruhe hat eine deutlich bessere Form und in Kiel die Möglichkeit, ganz groß ins Aufstiegsrennen einzusteigen. Ein „Sieg Karlsruhe“ bringt euch bei Tipwin eine fantastische Quote von 3,30 und ist unserer Meinung nach durchaus eine Überlegung wert.

Unser Kiel - Karlsruhe Tipp: Karlsruhe Über 1,5 Tore

Die Gäste sind brandheiß ins neue Jahr gestartet, liefen in ihren letzten Begegnungen zur Höchstform auf und erzielten in zwei ihrer letzten drei Auswärtsspiele jeweils vier Treffer. In dieser Verfassung sind dem KSC mindestens zwei Tore zuzutrauen.