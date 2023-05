Kiel - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Kiel - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Treffern kommen beide Teams zum Torerfolg. Sportlich gesehen hat das Duell zwischen Holstein Kiel und dem Karlsruher SC keine echte Bedeutung.

Wie heißt es immer so schön: Es geht nur noch darum, sich bestens aus der Saison zu verabschieden. Vor allem die Kieler Störche sind nach ihrer letzten Pleitenserie vor heimischem Publikum gefordert, aber auch der KSC will auswärts noch einmal liefern. Es dürfte sich ein munteres Spiel mit einigen Toren entwickeln. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,56 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Kiel vs Karlsruhe auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten 8 Zweitliga-Partien des KSC gab es Treffer auf beiden Seiten

In 4 der letzten 5 Aufeinandertreffen gab es mindestens 4 Tore

In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Online-Wettanbieter macht es deutlich: Einen Favoriten gibt es in diesem Spiel nicht! Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind bei einigen Bookies sogar identisch und bewegen sich jeweils um die Marke von 2,50 herum. Bei einer anderen Sache sind sich die Buchmacher dagegen sehr sicher.

Nach ihrer Auffassung werden wir hier so einige Tore zu sehen bekommen. Die Wettquoten für den Tipp auf „Über 2,5″ Tore knacken gerade noch so die Marke von 1,40. Die Wettoption „Beide treffen“ bleibt in vielen Fällen sogar noch unter diesem Wert. Bei einem näheren Blick auf die Statistiken der beiden Teams gibt es aber durchaus Gründe für diese Werte.

Kiel vs Karlsruhe Prognose: Munteres Hin und Her

In den bisherigen 31 Partien von Holstein Kiel fielen insgesamt 102 Tore, in jenen des KSC 103. Nur wenn der HSV auf dem Rasen stand, gab es mit 105 ein paar Treffer mehr. Mit im Schnitt 3,3 Toren pro Match gehören also sowohl Partien der Störche als auch der Badener zu den torreichsten.

Kiel selbst tat zuletzt allerdings nichts fürs eigene Torkonto. Im Gegenteil: Ihre letzten drei Zweitliga-Spiele hat die KSV alle mit 0:3 verloren. Mit 48:55 haben die Kicker aus dem hohen Norden mittlerweile ein negatives Torverhältnis und auch insgesamt eine nunmehr leicht negative 10-10-11-Bilanz.

In der Tabelle steht Holstein drei Spieltage vor dem Saisonende auf Rang 10. Die Luft ist erkennbar raus. Dennoch will man die Spielzeit selbstverständlich ordentlich zu Ende bringen und vor allem die heimischen Fans nochmal für ihre Unterstützung belohnen. Diese hatten zuletzt jedenfalls nur selten Grund zur Freude.

Von den vergangenen sechs Heimpartien hat Kiel nur eine gewonnen und vier verloren. Bei drei dieser vier Pleiten gab es auch genau drei Gegentore. Unter anderem zog man gegen Bielefeld (aktuell Platz 16) und Regensburg (Platz 17) den Kürzeren. Das letzte Heimspiel ging gegen Darmstadt mit 0:3 verloren. In allen anderen Heimpartien hatte die KSV getroffen.

Kiel - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 0:3 Düsseldorf (2BL, A), 0:3 Darmstadt (2BL, H), 0:3 Heidenheim (2BL, A), 2:1 Nürnberg (2BL, H), 3:2 Rostock (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:1 Hannover (2BL, H), 2:3 Düsseldorf (2BL, A), 1:2 Darmstadt (2BL, A), 4:2 Bielefeld (2BL, H), 1:1 Nürnberg (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Karlsruhe: 4:1 (2BL, A), 0:2 (2BL, H), 2:2 (2BL, A), 2:3 (2BL, A), 2:3 (2BL, H)

Der Karlsruher SC hat seine Partie vom vergangenen Wochenende gegen Hannover mit 2:1 gewonnen und ist in der Tabelle an Kiel vorbeigezogen. Auf Platz 8 mit 42 Punkten stehend, können aber auch die Badener nicht mehr viel erreichen. Im besten Fall kann man die Saison auf Rang 7 beenden.

Doch der KSC hat an den verbleibenden drei Spieltagen noch zwei Auswärtspartien und in der Fremde lief zuletzt nicht allzu viel zusammen. Aus den letzten vier Auswärtsspielen holten die Badener nur einen Punkt. Überhaupt konnten sie nur zwei der letzten neun Auswärtsbegegnungen für sich entscheiden.

In diesem Kalenderjahr haben sie aber immerhin in jedem der insgesamt sieben Auswärtsspiele treffen können. In den letzten vier Auswärtspartien der Karlsruher gab es Tore auf beiden Seiten. Aber: Allein in diesen letzten vier Begegnungen auf des Gegners Platz gab es auch elf Gegentreffer.

Mit den Kielern hat Karlsruhe noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel zu Hause ging nämlich klar mit 1:4 verloren. Davor war der KSC viermal in Folge gegen die Störche ungeschlagen geblieben und hatte drei dieser Partien gewonnen. Von den letzten fünf direkten Begegnungen ging nur eine an das Heimteam und drei an die Gäste.

Unser Kiel - Karlsruhe Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

In allen sieben Zweitliga-Duellen seit August 2019 fielen mindestens zwei Tore. In vier und damit über der Hälfte dieser Aufeinandertreffen gab es mindestens vier Treffer und dreimal sogar fünf Tore zu bestaunen. Man sieht also: Wenn Kiel und Karlsruhe aufeinandertreffen, dann scheinen Tore vorprogrammiert zu sein. Die beiden Kontrahenten gehören in dieser Saison auch überhaupt zu den Teams, in deren Begegnungen die meisten Tore erzielt werden. In 22 der 31 Partien der KSV wurde die Marke von 2,5 Treffern überboten. Bei keinem anderen Team war das öfter der Fall.