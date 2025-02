Kiel - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 06:00 Uhr Kiel - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Störche den Meister erneut ärgern?

Unser Kiel – Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Am letzten Spieltag konnte sich die Werkself nicht für eine überragende Leistung gegen die Bayern belohnen. Im Wett Tipp heute wartet aber wieder ein klarer Sieg auf Bayer.

Bayer Leverkusen hat unter Coach Xabi Alonso schon einige Rekorde aufgestellt. Nun könnte ein neuer hinzukommen, denn der Trainer der Werkself hat mit dem jüngsten 0:0 in Wolfsburg und 27 Auswärtsspielen in der Bundesliga ohne Niederlage eine Bestmarke von Trainer-Legende Udo Lattek eingestellt.

Noch nie überstand ein Trainer 28 Auswärtspartien in Folge ungeschlagen, doch in der Kiel Leverkusen Prognose ist es wohl nun so weit.

Wir spielen mit einer Quote von 1,64 bei NEO.bet den Kiel Leverkusen Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen HC -1“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen HC -1“:

Leverkusen ist seit 20 BL-Spielen ungeschlagen

Bayer hat nur eine der letzten 56 Partien in der Liga verloren

Kiel hat die schwächste Abwehr der Liga

Kiel vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Kiel vs Leverkusen Quoten sprechen wenig überraschend eine klare Sprache, denn der Tabellenzweite ist beim Schlusslicht zu Gast. So bekommt ihr für einen Dreier der Auswärtsmannschaft nur eine Höchstquote von 1,28.

Auf der Gegenseite wird in den Sportwetten Apps ein Erfolg der Störche mit hohen Kiel gegen Leverkusen Wettquoten zwischen 9,00 und 11,0 belohnt.

Kiel vs Leverkusen Prognose: Spielt Bayer wieder remis?

Am vergangenen Spieltag kassierte Kiel eine 1:3-Niederlage in Frankfurt. Das Ergebnis drückt die wahren Kräfteverhältnisse aber nur unzureichend aus. Denn die Störche waren mit diesem Ergebnis noch gut bedient. So ist die KSV erstmals seit dem fünften Spieltag wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. 13 Punkte nach 22 Partien bedeuten die zweitschwächste Saison eines Bundesliga-Neulings in der 3-Punkte-Ära. Mit dieser Ausbeute im Oberhaus ist bisher jedes Team am Saisonende abgestiegen, doch der Relegationsrang ist immerhin nur einen Zähler entfernt.

Zum rettenden Ufer sind es dagegen schon acht Punkte. Große Sorgen macht die Abwehr des Aufsteigers mit 57 Gegentreffern. Mehr Gegentore nach 22 Spielen hatte zuletzt Fortuna Düsseldorf 1986/87 (62). Die Norddeutschen haben auch die meisten Schüsse zugelassen (382) und können die wenigsten Weißen Westen (1) vorweisen. Dafür erzielte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp seit der Winterpause 15 Treffer in sieben Bundesliga-Spielen. In dieser Hinsicht kommen nur die Bayern auf einen höheren Wert. Alle drei Saisonsiege wurden daheim an der Kieler Förde gefeiert.

Am vergangenen Samstag wollte Bayer mit einem Heimsieg gegen die Bayern den Rückstand auf Rang 1 verkürzen. Leverkusen hätte sich mit einem Chancenverhältnis von 7:0 sowie einem xG-Wert von 2,16 zu 0,05 diesen Sieg auch redlich verdient, doch die Werkself konnte diese Machtdemonstration durch fehlendes Glück und eine zu große Abschlussschwäche nicht in einen Sieg verwandeln. So hat B04 weiter acht Punkte Rückstand auf Platz 1.

Nach 22 Spieltagen wurde solch ein großer Rückstand in der 3-Punkte-Ära noch nie aufgeholt. Schon achtmal in dieser Saison hat der Meister die Punkte geteilt. Das ist der Liga-Höchstwert. Die Werkself hat nur eines der letzten 56 Bundesliga-Spiele verloren und ist momentan schon wieder seit 20 Liga-Partien ungeschlagen. Zudem haben die Männer von Xabi Alonso beim Kiel Leverkusen Tipp noch eine Rechnung mit der KSV offen. Bayer gab als einziges Team in dieser BL-Saison gegen einen Tabellenletzten schon zweimal Punkte ab.

Kiel – Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:3 Frankfurt (A), 2:2 Bochum (H), 3:4 Bayern München (A), 2:2 Wolfsburg (A), 1:3 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 Bayern München (H), 0:0 Wolfsburg (A), 3:2 1. FC Köln (H), 3:1 Hoffenheim (H), 2:0 Sparta Prag (H)

Letzte Spiele Kiel vs Leverkusen: 2:2 (A)

Im Hinspiel in der BayArena trotzte Kiel der Werkself ein 2:2 ab. Dabei hatte Bayer beim Ballbesitz (74 Prozent), den Expected Goals (2,08 zu 1,65) und den Gesamtschüssen (23:8) klar die Nase vorne.

Da beide Vereine dabei erstmals aufeinandergetroffen waren, liefert uns der direkte Vergleich für unsere Kiel Leverkusen Prognose keine wirkliche Hilfestellung.

Kiel kassierte in dieser BL-Saison vor der Pause mit Abstand die meisten Gegentore (34). Leverkusen schoss umgekehrt in der ersten Hälfte die meisten Tore (30). Dieses Wissen nutzen wir für den Kiel gegen Leverkusen Tipp „Mehr Tore in 1. Halbzeit“.

Dafür bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 2,90.

Kiel vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Dähne – Ivezic, Zec, Komenda – Remberg – Rosenboom, Gigovic, Holtby, Javorcek – Harres, Arp

Ersatzbank Kiel: Engelhardt, Weiner, T. Becker, Geschwill, Kelati, Knudsen, Machino

Startelf Leverkusen: Hradecky – Mukiele, Tah, Hermoso – Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo – Adli, Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Hincapie, Tapsoba, Aleix Garcia, Buendia, Hofmann, Onyeka, Palacios, Boniface, Sarco, Stepanov, Tella

Bei den Hausherren fallen einige Spieler aus. So stehen Bernhardsson, Kleine-Bekel, Nekic, Pichler, Porath, Schulz, Skrzybski und Tolkin nicht zur Verfügung, was für die Kiel Leverkusen Prognose durchaus eine Rolle spielt.

Die Gäste müssen dagegen nur auf Belocian und Terrier verzichten.

Unser Kiel - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen HC -1

Leverkusen hat mit den jüngsten beiden torlosen Remis schon genug Punkte liegen lassen. Nun wollen die Männer von Coach Xabi Alonso wieder einen Dreier. Zudem hat man noch eine Rechnung mit den Störchen offen, denn noch einen Coup gegen die Werkself können wir Kiel beim besten Willen nicht zutrauen.

Bei dieser Paarung spricht einfach alles für den amtierenden Meister. Wir rechnen sogar mit einem einigermaßen klaren Sieg.