Kiel - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Unser Kiel - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.08.2023 lautet: Die Zuschauer im Holstein-Stadion sehen das Duell zwischen den beiden ballverliebtesten Zweitliga-Teams dieser Saison. Der ähnliche Spielstil führt zu vergleichbaren Aufgaben.

Magdeburg und Kiel haben in diesem Jahr einen guten Saisonstart hingelegt. Die Kieler liegen nach zwei Spieltagen auf Platz 2, genau zwei Punkte vor dem Gegenüber aus Magdeburg. In ihrer Spielanlage agieren beide Teams in diesem Jahr recht ähnlich, zumindest was die Ballbesitz-Anteile angeht.

Wie nah beide Mannschaften beieinander liegen, hat die Vergangenheit gezeigt: In sechs Begegnungen wurde keine Partie mit mehr als einem Tor Differenz abgepfiffen. Zudem trafen in fünf von sechs Duellen beide Teams. Unser Tipp: „Beide treffen & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Kiel vs Magdeburg auf „Beide treffen & Unter 4,5 Tore“:

5 von 6 Aufeinandertreffen wurden mit „Beide treffen“ abgepfiffen.

5 der 6 direkten Duelle blieben Unter 4,5 Tore.

Beide Teams gehören laut erwartbaren Gegentoren zu den Top 6 der Liga und haben nur 0,11 xG Differenz in den erwartbaren Toren.

Kiel vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Störche kontrollieren in diesem Jahr in aller Regel das Geschehen auf dem Platz. Nach drei Pflichtspielen stehen drei Siege auf der Habenseite. Bleibt die Siegquote bei hundert Prozent, könnt ihr bei den Buchmachern Quoten bis 2,45 einheimsen.

Für die Gäste aus Magdeburg verlief der Auftakt ähnlich erfolgreich. Die Liga-Spielzeit wurde mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet und im Pokal überstanden die Börderstädter ebenfalls die erste Runde. Nehmen Christian Titz und seine Spieler drei Punkte mit auf die Heimreise, könnt ihr euch über eine Maximalquote von 2,80 freuen. Diese Wettanbieter ohne Steuern lassen zusätzliche Abgaben weg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Magdeburg Prognose: Ähnlicher Ansatz, verschiedene Lösungen

Magdeburg spielt nicht erst seit gestern einen Fußball, der vordergründig auf der Basis von jeder Menge Ballbesitz beruht. Die Börderstädter haben durchschnittlich den meisten Ballbesitz der Liga (68,3 Prozent) und standen als Aufsteiger im vergangenen Jahr bereits auf Platz 2 in diesem Ranking.

Die Spieler auf dem Feld haben das verinnerlicht und sind darauf geschult, Lösungen im Kombinationsspiel zu finden. Es verwundert kaum, dass der FCM jedes seiner drei bisherigen Tore flach aus dem Spiel herausgespielt hat. Zwei der drei Tore gingen auf die Kappe von Schuler - zwei der drei Torvorlagen hat Baris Atik gegeben.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Ballbesitz spielt bei den Hausherren ebenfalls eine große Rolle. Die Störche haben den zweithöchsten Anteil an Ballbesitz pro Spiel (59,3 Prozent) und waren damit in beiden Ligaspielen siegreich. Anders als Magdeburg wurden jedoch zwei der drei Treffer nach einer Hereingabe von außen erzielt. Zudem verhalf den Norddeutschen ein Elfmeter-Tor zum Sieg über Fürth.

Somit haben beide Teams ihren Fokus auf den Ballbesitz gelegt und nur andere Wege gewählt, die zum Torerfolg führen. Die zentralen Daten unterscheiden sich wiederum kaum: Kiel (2,07 xGA) und Magdeburg (2,37 xGA) haben nach erwartbaren Gegentoren eine Top-6-Abwehr. Der Unterschied in den erwartbaren Toren liegt ebenfalls nur bei 0,11 xG.

Kiel - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:0 Gütersloh (A), 2:1 Fürth (H), 1:0 Braunschweig (A), 2:1 Union Berlin (A), 1:0 Slovacko (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:1 Regensburg (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:1 Wiesbaden (A), 3:1 Sevilla (H), 2:0 Nordsjaelland (H).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Magdeburg: 2:3 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H).

Die Ausgeglichenheit dieser Partie lässt sich an den vergangenen Duellen ebenfalls ablesen. Keines der vorangegangenen sechs Aufeinandertreffen wurde mit einer Differenz von über einem Tor abgepfiffen. Zudem hatten in fünf von sechs Begegnungen beide Fanlager die Möglichkeit, über einen Treffer ihrer Spieler zu jubeln.

Darüber hinaus neigen sowohl die Mannschaft von Marcel Rapp als auch die Gäste unter Christian Titz zu wenigen Torschüssen. Kiel (4,5 Torschüsse pro Spiel) und Magdeburg (3,5 Torschüsse pro Spiel) liegen in dieser Statistik jeweils in der unteren Tabellenhälfte.

Auf der anderen Seite haben nur St. Pauli (17) und Fürth (18) insgesamt weniger Torschüsse als die beiden Ballbesitz-Liebhaber zugelassen. Natürlich liegen die Störche und die Börderstädter erneut nah beieinander, dieses Mal sind die Werte sogar identisch (jeweils 20 zugelassene Torschüsse).

Wenn zwei Mannschaften sich in so vielen Aspekten ähneln, ist ein Unentschieden nicht weit entfernt. Bwin hat aktuell den verlinkten Bwin Bonus im Angebot und verteilt für ein Remis in diesem Spiel eine Wettquote von 3,75.

Unser Kiel - Magdeburg Tipp: Beide treffen & Unter 4,5 Tore

Zwei ungeschlagene Mannschaften mit Hang zum Ballbesitz treffen in diesem Spiel aufeinander. Beide Trainer haben ihrem Team genügend Lösungsmöglichkeiten für das Erarbeiten von Torchancen an die Hand gegeben, sodass wir von beiden Teams einen Treffer erwarten. Gleichzeitig können Kiel und Magdeburg über den jeweiligen Ballbesitz die Chancen des Gegners reduzieren, sodass wir nicht zu viele Abschlüsse im Spiel erwarten.