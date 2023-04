Kiel - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Kiel - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Dieter Hecking ist Nürnbergs dritter Trainer in dieser Spielzeit. Er soll den Club vor dem Abstieg retten und dafür gegen Kiel die nächsten Zähler einfahren. Zumindest ein Zähler ist aufgrund der aktuellen Verfassung der Hausherren im Bereich des Möglichen.

Seit sechs Spieltagen steht Dieter Hecking für seinen Club an der Seitenlinie. Die Bilanz: Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die Gastgeber aus Kiel schwächeln in der Rückrunde und wirken angreifbar. Blicken wir nur auf die zweite Saisonhälfte, liegen die beiden Vereine mit einem Punkt Unterschied eng beieinander. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe und setzen bei Bet3000 mit einer Quote von 3,70 auf ein Remis.