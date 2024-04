Kiel - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Kiel - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: Holstein Kiel segelt klar in Richtung Bundesliga. Die Aufgabe im Wett Tipp heute daheim gegen Schlusslicht Osnabrück dürfte aber schwieriger werden als vermutet.

In der Saison 2020/21 verpasste Holstein Kiel in der Relegation nur knapp den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Bundesliga. In dieser Spielzeit scheint es aber nun endlich soweit zu sein. Nach dem 28. Spieltag haben die Störche sechs Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Diese Position will die KSV am Wochenende behaupten oder sogar ausbauen. Die Aufgabe daheim gegen Schlusslicht Osnabrück scheint auch machbar.

Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten für die Wette „Sieg Osnabrück HC +2″.

Darum tippen wir bei Kiel vs Osnabrück auf „Sieg Osnabrück HC +2″:

Kiel konnte nur eines der letzten 9 Pflichtspiele gegen Osnabrück gewinnen.

Die „Störche“ stehen in der Heimtabelle auf Platz 6.

Der VfL hat 4 der jüngsten 6 BL2-Spiele für sich entschieden.

Kiel vs Osnabrück Quoten Analyse:

Der Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht. Alleine aus dieser Momentaufnahme ergibt sich für die Kiel vs Osnabrück Prognose eine klare Ausgangsposition. So knacken die Quoten für einen Heimsieg nur mit Not und Mühe die Marke von 1,50.

Auf der Gegenseite sind die Lila-Weißen mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,66 die Außenseiter. Wer dem Underdog trotzdem etwas zutraut, kann hier ohne Risiko eine Freiwette ohne Einzahlung spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Osnabrück Prognose: Bleibt der VfL ein Angstgegner?

Nach der Hinrunde stand Kiel auf dem ersten Rang. Im Laufe der zweiten Saisonhälfte mussten die Störche zwar St. Pauli wieder vorbeiziehen lassen, trotzdem ist die Ausgangsposition der KSV immer noch hervorragend. Der Verein spielt mit 55 Punkten nach 28 Partien seine beste Saison in der eingleisigen 2. Liga. 55 Tore nach 28 Spieltagen sind ebenfalls ein neuer Bestwert für die Norddeutschen. Nur an einem Spieltag blieb Kiel ohne Tor. In den letzten 17 Zweitliga-Spielen traf man immer mindestens einmal ins Schwarze.

Am vergangenen Spieltag nutzte Kiel die gut 80-minütige Überzahl zu Gast in Nürnberg zum souveränen 4:0-Sieg. Seit fünf BL2-Partien ist die Truppe von Coach Marcel Rapp ungeschlagen. Zudem sind die Störche seit vier Zweitliga-Spielen ohne Gegentor. Zwölf Weiße Westen sind nicht nur Liga-Höchstwert, sondern auch ein neuer Vereinsrekord. Die KSV führt die Auswärtstabelle mit 30 Punkten (9S, 3U, 2N) an. In der Fremde reicht es dagegen „nur“ für Rang 6 (8S, 1U, 5N).

Lange Zeit war Osnabrück das abgeschlagene Schlusslicht. Auch sechs Spieltage vor dem Saisonende leuchtet die Rote Laterne noch beim VfL. Doch der neue Coach Uwe Koschinat, der die Mannschaft Ende November übernommen hat, hat den Lila-Weißen die Hoffnung zurückgegeben. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt nur noch sechs Punkte. Das 2:0 am Wochenende gegen Greuther Fürth war der zweite Sieg in Folge für den Aufsteiger. Dabei musste man auf die Stammspieler Cuisance, Gnaase und Kunze verzichten.

Damit haben die Niedersachsen vier der letzten sechs Zweitliga-Spiele (2N) gewonnen. Das sind genauso viele Siege wie Osnabrück in seinen vorherigen 42 BL2-Partien holte. In den acht Partien seit Beginn des 23. Spieltags sammelte der VfL zwölf Punkte. Für so viele Zähler hatte die Mannschaft zuvor 22 Partien gebraucht. Zudem hat Koschinat die Abwehr stabilisiert. Seit zwei Spielen sind die Lila-Weißen ohne Gegentor. Auf der Gegenseite stellt Osnabrück mit 27 Treffern aber weiterhin die schwächste Offensive.

Kiel - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 4:0 Nürnberg (A), 2:0 Hansa Rostock (H), 2:0 Elversberg (A), 1:0 KSC (H), 2:2 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Wehen Wiesbaden (A), 5:1 Preußen Espelkamp (A), 0:4 Fortuna Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Osnabrück: 1:1 (A), 3:1 (A), 1:2 (H), 1:4 (A), 2:4 (H)

Die Störche sind der Lieblingsgegner des VfL. Seit Einführung der 3. Liga in der Saison 2008/09 gewann Osnabrück gegen kein anderes Team so viele Pflichtspiele wie gegen Kiel (10S, 3U 2N). In den letzten neun Pflichtspielen haben die Lila-Weißen 22 Punkte gegen die KSV geholt (7S, 1U, 1N). Auch im Hinspiel trafen die Schleswig-Holsteiner erst in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand. Die letzten vier Gastspiele an der Förde konnten die Niedersachsen alle gewinnen. Der letzte Kieler Heimsieg gegen Osnabrück stammt aus dem März 2015. Die Buchmacher rechnen am Samstag mit einigen Toren.

Doch Kiel ist seit vier Spielen ohne Gegentor. Osnabrück spielte auch zweimal in Folge zu Null. Da der VfL in dieser BL2-Spielzeit auch zehn Mal ohne eigenen Treffer blieb, könnte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option sein. Bei Betano bekommt ihr dafür eine Quote von 2,30. Wenn ihr euch bei diesem Anbieter anmelden möchtet, findet ihr bei uns eine genaue Anleitung sowie weitere wichtige Infos rund um die Betano Registrierung.

Unser Kiel - Osnabrück Tipp: Sieg Osnabrück HC +2

In vielen Statistiken und Tabellen ist Osnabrück immer noch das Schlusslicht. Doch in der Auswärtstabelle steht der VfL mit zehn Punkten aus 14 Gastspielen immerhin auf Rang 16. Im Ranking der Rückrunde belegen die Lila-Weißen sogar einen tollen neunten Platz. In der zweiten Saisonhälfte haben die Niedersachsen nur fünf Punkte weniger geholt als die Störche. Da sich Kiel daheim um einiges schwerer tut als auswärts und die Osnabrücker auch noch ein Angstgegner der KSV sind, trauen wir den Gästen ein gutes Spiel zu.