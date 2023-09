Kiel – Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Kiel - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Kiel sorgte kürzlich auf Schalke für eine Überraschung. Im direkten Duell mit Paderborn gehen wir von weniger als 3,5 Toren aus.

Die Mannen aus Schleswig-Holstein boten zuletzt in der Veltins-Arena auf Schalke eine starke Vorstellung und kamen durch die Treffer von Benedikt Pichler und Shuto Machino zu einem 2:0-Erfolg. Paderborn zog auf heimischem Boden gegen Kaiserslautern mit einem knappen 1:2 den Kürzeren. Dabei waren die Gastgeber mit 70 Prozent Ballbesitz spielbestimmend, versäumten es aber, ihre Chancen zu nutzen.

Ähnlich der Einschätzung der Bookies sehen wir keinen Favoriten in diesem Match, tendieren aber zu weniger als 3,5 Toren. Bei AdmiralBet gibt es für diesen Spielausgang eine Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Kiel vs Paderborn auf „Unter 3,5 Tore“:

Kiel vs Paderborn Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine ausgeglichene Begegnung ab. Aufgrund des Heimrechts werden den Störchen leichte Vorteile eingeräumt. Eine Tatsache, die anhand einer Kiel Paderborn Wettquote in Höhe von durchschnittlich 2,20 untermauert wird.

Medvedev - O‘Connell Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2023

Medvedev - O‘Connell Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2023

Der Triumph der Gäste ist keineswegs auszuschließen und zieht bei den Bookies den bis zu 2,7-fachen Wetteinsatz nach sich. Obwohl zwei der letzten drei Kräftemessen in Kiel zwischen beiden Teams mit weniger als 2,5 Toren endeten, gehen die Wettanbieter diesmal von drei oder mehr Treffern aus. Hin und wieder stellen die Bookies Gratiswetten & Freebets in Aussicht, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Kiel vs. Paderborn Prognose: Kann Paderborn die Kieler stoppen?

Defensiv wusste die Elf von Trainer Marcel Rapp mal abgesehen vom Kräftemessen mit Magdeburg (2:4) zu überzeugen. In den anderen drei Liga-Ansetzungen musste nur ein Gegentor in Kauf genommen werden. Zweimal sollte die von Rapp bevorzugte Dreierkette die Null halten.

Hinter dem HSV und Rostock ist Kiel auf Platz 3 der Tabelle angesiedelt. Saisonübergreifend endeten zwölf der letzten 19 Liga-Begegnungen in der Benteler-Arena mit weniger als 3,5 Toren.

Seit mittlerweile vier Jahren verweilen die Mannen aus Nordrhein-Westfalen in der 2. Bundesliga und gieren eigentlich in dieser Spielzeit nach dem Aufstieg. Im Vorjahr reichte es für Paderborn immerhin für Rang 6, wenngleich der Rückstand zur Aufstiegsrelegation auf satte elf Punkte angewachsen ist.

Kiel - Paderborn Statistik & Bilanz:

In dieser Saison verdunkelt sich beim SCP der Himmel. Nur ein Sieg resultierte aus den bisherigen vier Begegnungen (1U, 2N). Dabei kommt die Elf von Trainer Lukas Kwasniok über ihr Kurzpassspiel zum Zug. Eine Passquote von über 87 Prozent spricht für sich. Der Ball läuft sehr gut durch die eigenen Reihen, nur im letzten Drittel fehlt es den Paderbornern an Entschlossenheit. Lediglich vier Tore wurden in den vier Liga-Begegnungen erzielt.