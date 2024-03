Kiel - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Kiel - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Im Nordderby will die KSV den Vorsprung auf Rang 3 behaupten oder ausbauen. Die Aufgabe im Wett Tipp heute dürfte aber schwieriger werden als erwartet.

Wenn man ganz genau auf die Landkarte schaut, steigt das einzig echte Nordderby eigentlich zwischen Kiel und Rostock. Denn die Störche und die Kogge sind die zwei am nördlichsten gelegenen Vereine im deutschen Profi-Fußball. Am 27. Spieltag treffen die beiden Nordlichter mal wieder an der Förde aufeinander. Die Ausgangslage ist komplett unterschiedlich: Während die KSV vor dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Geschichte steht, will Hansa den Gang in die 3. Liga vermeiden.

Die Wettquoten schlagen sich deutlich auf die Seite der Hausherren. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,50 bei NEObet die Wette „Sieg Rostock HC +2″.

Darum tippen wir bei Kiel vs Rostock auf „Sieg Hansa HC +2″:

Die Störche sind in Liga 2 noch ohne Heimsieg gegen die Kogge

Kiel belegt in der Heimtabelle gerade mal Rang 8

Im Unterhaus ist die KSV der Lieblingsgegner von Hansa-Coach Selimbegovic

Kiel vs Rostock Quoten Analyse:

Der Tabellenzweite empfängt die Mannschaft auf Platz 16. Alleine aus dieser Konstellation ergibt sich für die Kiel vs Rostock Prognose eine klare Ausgangslage. So gibt es bei den EM 2024 Wettanbietern für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,57. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Rostock Prognose: Können die Störche die Heimbilanz ausbauen?

Kiel darf weiter vom ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte träumen. Die Mannschaft hat nur eines der letzten sieben Zweitliga-Spiele (4S, 2U) verloren. 49 Punkte nach 26 Partien bedeuten die beste Spielzeit in der eingleisigen 2. Liga. In der kompletten Vorsaison kam die KSV auf 46 Zähler. Beim 2:0 zu Gast in Elversberg vor der Länderspielpause blieben die Störche zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Das ist der Liga-Höchstwert zusammen mit dem HSV.

Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf Punkte. Die Verantwortlichen bleiben trotz der aussichtsreichen Tabellensituation zurückhaltend. Besonders stark sind die Kieler in der Fremde. Hier sind 27 Punkte der Bestwert. In der Heimtabelle steht die Truppe von Coach Marcel Rapp allerdings nur auf Rang 8. In den ersten 13 Heimspielen dieser Saison reichte es zwar schon für sieben Heimsiege. Auf der Gegenseite stehen hier aber auch fünf Niederlagen und 22 Gegentore zu Buche.

Anfang März war Rostock nach der 0:3-Heimpleite gegen Kaiserslautern noch am Boden. Trainer Mersad Selimbegovic stand kurz vor dem Aus. Doch mit zwei 1:0-Siegen in Serie hat sich die Lage an der Ostsee wieder etwas entspannt. Die Kogge überzeugte in den beiden Partien insbesondere durch ihre Leidenschaft und Einsatzfreude. Damit holte man in nur zwei Spielen so viele Siege wie in den 16 BL2-Spielen zuvor zusammen. Auch für zwei Weiße Westen hatte Hansa zuvor 16 Partien gebraucht.

Durch die zwei Dreier konnte der Verein aber nur Relegationsrang 16 zurückerobern. Die Problemzone bleibt die Offensive. Hansa hat bei einem xG-Wert von 31,1 nur 24 Tore erzielt. Ein Minus von 7,1 wird nur von Braunschweig (-9,1) unterboten. Das bedeutet zusammen mit Osnabrück die schwächste Offensive dieser BL2-Saison. Zudem hat Rostock auch die zweitschwächste Chancenverwertung. In der Heimtabelle steht die Kogge mit 17 Punkten auf dem vorletzten Rang. Elf Zähler in der Fremde reichen für Platz 13.

Kiel - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:0 Elversberg (A), 1:0 KSC (H), 2:2 Hertha BSC (A), 3:4 St. Pauli (H), 4:0 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 3:0 VfB Lübeck (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Braunschweig (A), 0:3 Kaiserslautern (H), 0:2 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Rostock: 3:1 (A), 3:1 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 0:2 (H)

Das Nordderby wurde schon 14 Mal ausgetragen. Die Kieler führen die Bilanz mit sechs Siegen zu vier Niederlagen an. Die letzten beiden Duelle gegen die Kogge haben die Störche für sich entschieden. So auch das Hinspiel der laufenden Saison, als die KSV an der Ostsee nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1 siegte. Im Unterhaus sind die Schleswig-Holsteiner aber daheim gegen Hansa noch ohne Sieg (1U, 1N).

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten holte Rostock-Coach Selimbegovic so viele Punkte in der 2. Liga wie gegen Holstein (11 Zähler, 3S, 2U, 3N). Kiel hat 28 seiner 49 Tore in Halbzeit 2 erzielt. Auch Rostock kommt nach dem Seitenwechsel auf 14 von 24 Treffern. So könnte die Wette „Mehr Tore HZ2″ eine gute Option sein. Dafür bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 2,10. Warum der Anbieter einen guten Platz in unserem Wettanbieter-Ranking belegt, soll euch unser ausführlicher Interwetten Test verdeutlichen.

Unser Kiel - Rostock Tipp: Sieg Rostock HC +2

Auf den ersten Blick spricht hier alles für die Hausherren. Doch wir rechnen damit, dass die Partie deutlich enger wird, als die Wettquoten das implizieren. Daheim tun sich die Störche nämlich um einiges schwerer als in der Fremde.

Zudem sind die Rostocker mit zuletzt zwei Siegen wieder in die Spur gekommen. Außerdem sind die Kieler in Liga 2 noch ohne Heimsieg gegen die Kogge. Für Coach Selimbegovic ist die KSV sogar der Lieblingsgegner.