Kiel - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2023

Unser Kiel - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2023 lautet: Die Kiezkicker sind das beste Team der Rückrunde (37 Punkte). Kiel sammelte in der zweiten Saisonhälfte nicht einmal halb so viele Punkte und ist kein besonders starkes Heimteam.